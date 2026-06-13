МИД Украины отверг безосновательные обвинения Габбард насчет "биолабораторий"

Министерство иностранных дел Украины отвергло безосновательные обвинения директора Национальной разведки США Тулси Габбард о якобы продолжительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

МИД Украины опроверг заявление Габбард относительно "биолабораторий"

Министерство подчеркнуло, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия, добавили в МИД.

Сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в области биологической безопасности в течение многих лет было направлено исключительно на укрепление возможностей системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты.

Речь идет об обычной гражданской деятельности, отвечающей международным стандартам и практикам здравоохранения, и не связана ни с какими военными целями. Поделиться

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здоровья, ветеринарной медицины или других научных учреждений, подчеркнули в ведомстве.

Тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова — Россия использовала его в своей пропаганде многие годы. В то же время, все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

Так, в 2022 году, по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТО, был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные относительно соответствующих программ сотрудничества, их целей и механизмов реализации.

В ведомстве заверили, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укреплению глобальной системы биологической безопасности.

Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или пропаганду.

Ранее Габбард "рассекретила" данные, якобы свидетельствующие о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

В ее заявлении утверждается, что среди таких объектов, где якобы проводятся исследования биологических патогенов, в том числе опасных, есть и лаборатории в Украине, которые могут "находиться под угрозой из-за продолжительной российско-украинской войны".