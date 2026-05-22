Директор Нацразведки США Габбард уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покидает свой пост в кабинете президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения стал трудный диагноз ее мужа.
Главные тезисы
- Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за заболевания мужа.
- Под руководством Габбард были уменьшены размеры ведомства и ликвидированы программы DEI, что сэкономило налогоплательщикам более 700 миллионов долларов в год.
Габбард уходит в отставку из кабинета Трампа
Габбард сообщила Дональду Трампу о своем решении во время личной встречи в Овальном кабинете 22 мая.
Ожидается, что ее последний день в должности в Офисе директора Национальной разведки (ODNI) будет 30 июня 2026 года.
В своем официальном письме об увольнении чиновница пояснила, что вынуждена отказаться от государственной службы, чтобы поддержать своего мужа Авраама, у которого недавно диагностировали редкую форму рака костей.
Она добавила, что полностью отдана обеспечению плавного и тщательного перехода полномочий в течение следующих недель, чтобы команда Белого дома не почувствовала никаких сбоев в руководстве.
Находясь в должности главы разведывательного ведомства за последние полтора года, Тулси Габбард инициировала масштабную реорганизацию разведывательного сообщества.
В частности, ей удалось уменьшить размеры ведомства, что сэкономило налогоплательщикам более 700 миллионов долларов в год, а также ликвидировать программы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии) в разведслужбе.
Кроме того, под ее руководством было рассекречено более полумиллиона страниц правительственных документов.
Габбард также создала первую в истории "Рабочую группу по вооружению" для разоблачения злоупотреблений предыдущей администрации Байдена.
В сфере безопасности ее ведомство усилило миграционный контроль — в 2025 году Национальный контртеррористический центр предотвратил въезд в страну более 10 000 человек, связанных с наркотерроризмом.
