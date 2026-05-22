Директор Нацразведки США Габбард уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покидает свой пост в кабинете президента США Дональда Трампа. Причиной такого решения стал трудный диагноз ее мужа.

Габбард сообщила Дональду Трампу о своем решении во время личной встречи в Овальном кабинете 22 мая.

Ожидается, что ее последний день в должности в Офисе директора Национальной разведки (ODNI) будет 30 июня 2026 года.

В своем официальном письме об увольнении чиновница пояснила, что вынуждена отказаться от государственной службы, чтобы поддержать своего мужа Авраама, у которого недавно диагностировали редкую форму рака костей.

Он оставался непоколебимым во время моей командировки в Восточную Африку на миссию Объединенных специальных операций, многочисленных политических кампаний и теперь моей службы на этом посту. Его сила и любовь поддерживали меня в каждом испытании. Я не могу с чистой совестью просить его бороться с этой проблемой самостоятельно, пока я продолжаю занимать эту требовательную и трудоемкую должность.

Она добавила, что полностью отдана обеспечению плавного и тщательного перехода полномочий в течение следующих недель, чтобы команда Белого дома не почувствовала никаких сбоев в руководстве.

Находясь в должности главы разведывательного ведомства за последние полтора года, Тулси Габбард инициировала масштабную реорганизацию разведывательного сообщества.

В частности, ей удалось уменьшить размеры ведомства, что сэкономило налогоплательщикам более 700 миллионов долларов в год, а также ликвидировать программы DEI (разнообразия, равенства и инклюзии) в разведслужбе.

Кроме того, под ее руководством было рассекречено более полумиллиона страниц правительственных документов.

Среди них — материалы расследования о якобы заговоре Трампа с Россией ("Перекрестный огонь"), а также документы по убийствам Джона Кеннеди и Роберта Кеннеди.

Габбард также создала первую в истории "Рабочую группу по вооружению" для разоблачения злоупотреблений предыдущей администрации Байдена.