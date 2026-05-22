Директорка Нацрозвідки США Габбард йде у відставку

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард залишає свою посаду у кабінеті президента США Дональда Трампа. Причиною такого рішення став важкий діагноз її чоловіка.
Головні тези:
- Тулсі Габбард заявила про відставку з посади директорки Національної розвідки США через хворобу свого чоловіка.
- Під керівництвом Габбард було зменшено розміри відомства і ліквідовано програми DEI, що заощадило платникам податків понад 700 мільйонів доларів на рік.
Габбард йде у відставку з кабінету Трампа
Габбард повідомила Дональда Трампа про своє рішення під час особистої зустрічі в Овальному кабінеті 22 травня.
Очікується, що її останній день на посаді в Офісі директора Національної розвідки (ODNI) буде 30 червня 2026 року.
У своєму офіційному листі про звільнення чиновниця пояснила, що змушена відмовитися від державної служби, щоб підтримати свого чоловіка Авраама, у якого нещодавно діагностували надзвичайно рідкісну форму раку кісток.
Вона додала, що повністю віддана забезпеченню плавного та ретельного переходу повноважень протягом наступних тижнів, щоб команда Білого дому не відчула жодних збоїв у керівництві.
Перебуваючи на посаді голови розвідувального відомства протягом останніх півтора року, Тулсі Габбард ініціювала масштабну реорганізацію розвідувального співтовариства.
Зокрема, їй вдалося зменшити розміри відомства, що заощадило платникам податків понад 700 мільйонів доларів на рік, а також ліквідувати програми DEI (різноманітності, рівності та інклюзії) у розвідслужбі.
Крім того, під її керівництвом було розсекречено понад півмільйона сторінок урядових документів.
Габбард також створила першу в історії "Робочу групу з питань озброєння" задля викриття зловживань попередньої адміністрації Байдена.
У сфері безпеки її відомство посилило міграційний контроль — у 2025 році Національний контртерористичний центр запобіг в'їзду до країни понад 10 000 осіб, пов'язаних з наркотероризмом.
