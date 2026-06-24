МИД раскрыл подробности возвращения из Ирана четырех украинских моряков

Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.

4 украинских моряков вернули из Ирана

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.

В апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четыре гражданина Украины — члены экипажа.

МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.

С тех пор шла активная и настойчивая работа украинской стороны со всеми причастными институтами и сторонами. Мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана. Поделиться

По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.