МИД раскрыл подробности возвращения из Ирана четырех украинских моряков
Категория
Украина
Дата публикации

МИД раскрыл подробности возвращения из Ирана четырех украинских моряков

МЗС
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Источник:  РБК Украина

Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.

Главные тезисы

  • Украинским морякам удалось успешно вернуться домой из Ирана благодаря активной работе Министерства иностранных дел.
  • Четыре украинских моряка были задержаны в апреле в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

4 украинских моряков вернули из Ирана

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.

В апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четыре гражданина Украины — члены экипажа.

МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.

С тех пор шла активная и настойчивая работа украинской стороны со всеми причастными институтами и сторонами. Мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана.

По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто принял участие в возвращении наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не покидает своих людей.

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