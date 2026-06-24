МИД раскрыл подробности возвращения из Ирана четырех украинских моряков

Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.
Главные тезисы
- Украинским морякам удалось успешно вернуться домой из Ирана благодаря активной работе Министерства иностранных дел.
- Четыре украинских моряка были задержаны в апреле в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
4 украинских моряков вернули из Ирана
Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.
В апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четыре гражданина Украины — члены экипажа.
МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.
По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто принял участие в возвращении наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не покидает своих людей.
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