"Мы покупаем". МИД Украины отреагировало на заявления Болгарии о прекращении поставки оружия

Украина не берет у Болгарии оружие бесплатно, она покупает его у болгарских производителей.
Главные тезисы
- Украина покупает оружие у болгарских производителей на коммерческих условиях, а не получает бесплатную военную помощь.
- Сотрудничество Украины и Болгарии в сфере оборонного производства взаимовыгодно и способствует укреплению их обороноспособности.
МИД Украины отреагировало на заявления Болгарии о прекращении поставки оружия
В МИД отреагировали на намерение Болгарии прекратить поставки оружия Украине
Об этом спикер Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий сказал на брифинге.
Украина по состоянию на данный момент не получает бесплатной военной помощи от Болгарии. Идет украинско-болгарское оборонное сотрудничество на коммерческой основе.
Как подчеркнул спикер МИД, это двустороннее сотрудничество взаимовыгодно для Украины и Болгарии.
Таким образом, представитель выловил надежду, что такое украинско-болгарское оборонное сотрудничество будет продолжаться и дальше.
Она усиливает обе страны. И мы благодарны Болгарии за то, что такие проекты возможны. Ценим сотрудничество с их оборонными компаниями.
Он также сделал акцент на том, что "чем сильнее Украина, чем больше средств у нее есть, чем больше силы есть, тем скорее наступит мир".
Недавно болгарский министр обороны Димитар Стоянов заявил, что новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия Украине. Это заявление перекликается с позицией нового премьер-министра Румена Радева о том, что война не закончится на поле боя.
Радев известен тем, что не раз выступал против военной поддержки Украины со стороны Евросоюза. А также заявлял, что санкции с России следует снять, поскольку они вредят экономике самого Евросоюза.
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