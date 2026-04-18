Путин ищет нового союзника в ЕС — Болгария в зоне риска
Путин хочет сместить Болгарию на российскую орбиту
Источник:  The Washington Post

Поражение пророссийского политика Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало болезненной утратой для диктатора Владимира Путина, ведь последний остался без главного союзника в Европе. Однако глава Кремля хочет сделать ставку на Болгарию.

Главные тезисы

  • Бывший президент Болгарии Радев является симпатиком Путина.
  • Он выступает против помощи Украине и хочет возобновить отношения с Россией.

Журналисты обращают внимание на то, что кремлевский диктатор уже пытался вмешаться в выборы в Болгарии.

К примеру, российские кибер-войска делали все возможное для продвижения недавно созданной болгарской политической партии Румена Радева — фаворита на должность премьер-министра Болгарии, лояльного к Москве.

Некоторые европейские страны накрыла волна паники, поскольку Путин не оставляет попыток добиться раскола ЕС.

С комментарием по этому поводу выступил Илиан Василев — бывший посол Болгарии в РФ:

Россияне очень заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии. Более вероятно, россияне надеются, что Болгария поможет заполнить эту пустоту.

Что важно понимать, до выборов в Болгарии Радев занимал преимущественно церемониальную должность президента страны, так что у него есть все шансы добиться реального влияния на политику государства.

Более того, этот симпатик Путина выступал против помощи Украине, даже не скрывая, что хочет возобновить отношения с Москвой.

Для главы Кремля именно Болгария может оказаться очень легкой добычей.

