Путин ищет нового союзника в ЕС — Болгария в зоне риска

Поражение пророссийского политика Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало болезненной утратой для диктатора Владимира Путина, ведь последний остался без главного союзника в Европе. Однако глава Кремля хочет сделать ставку на Болгарию.
Главные тезисы
- Бывший президент Болгарии Радев является симпатиком Путина.
- Он выступает против помощи Украине и хочет возобновить отношения с Россией.
Путин хочет сместить Болгарию на российскую орбиту
Журналисты обращают внимание на то, что кремлевский диктатор уже пытался вмешаться в выборы в Болгарии.
К примеру, российские кибер-войска делали все возможное для продвижения недавно созданной болгарской политической партии Румена Радева — фаворита на должность премьер-министра Болгарии, лояльного к Москве.
Некоторые европейские страны накрыла волна паники, поскольку Путин не оставляет попыток добиться раскола ЕС.
С комментарием по этому поводу выступил Илиан Василев — бывший посол Болгарии в РФ:
Что важно понимать, до выборов в Болгарии Радев занимал преимущественно церемониальную должность президента страны, так что у него есть все шансы добиться реального влияния на политику государства.
Более того, этот симпатик Путина выступал против помощи Украине, даже не скрывая, что хочет возобновить отношения с Москвой.
Для главы Кремля именно Болгария может оказаться очень легкой добычей.
