Путін шукає нового союзника в ЄС — Болгарія в зоні ризику

Поразка проросійського політика Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала болючою втратою для диктатора Володимира Путіна, адже останній залишився без головного соююзника в Європі. Однак глава Кремля хоче зробити ставку на Болгарію.
Головні тези:
- Колишній президент Болгарії Радев є симпатиком Путіна.
- Він виступає проти допомоги Україні та хоче відновити відносини з Росією.
Путін хоче змістити Болгарію на російську орбіту
Журналісти звертають увагу на те, що кремлівський диктатор уже намагався втрутитися у вибори в Болгарії.
До прикладу, російські кібер-війська робили все можливе для просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева — фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, який лояльний до Москви.
Деякі європейські країни накрила хвиля паніки, оскільки Путін не полишає спроб добитися розколу ЄС.
З коментарем з цього приводу виступив Іліян Василев — колишній посол Болгарії у РФ:
Що важливо розуміти, до виборів у Болгарії Радев обіймав переважно церемоніальну посаду президента країни, тож у нього є всі шанси добитися реального впливу на політику держави.
Ба більше, цей симпатик Путіна виступав проти допомоги Україні, навіть не приховуючи, що хоче відновити відносини з Москвою.
Для глави Кремля саме Болгарія може стати дуже легкою здобиччю.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-