Путін шукає нового союзника в ЄС — Болгарія в зоні ризику
Джерело:  The Washington Post

Поразка проросійського політика Віктора Орбана на виборах в Угорщині стала болючою втратою для диктатора Володимира Путіна, адже останній залишився без головного соююзника в Європі. Однак глава Кремля хоче зробити ставку на Болгарію.

Головні тези:

  • Колишній президент Болгарії Радев є симпатиком Путіна.
  • Він виступає проти допомоги Україні та хоче відновити відносини з Росією.

Путін хоче змістити Болгарію на російську орбіту

Журналісти звертають увагу на те, що кремлівський диктатор уже намагався втрутитися у вибори в Болгарії.

До прикладу, російські кібер-війська робили все можливе для просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева — фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, який лояльний до Москви.

Деякі європейські країни накрила хвиля паніки, оскільки Путін не полишає спроб добитися розколу ЄС.

З коментарем з цього приводу виступив Іліян Василев — колишній посол Болгарії у РФ:

Росіяни дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб хоча б частково компенсувати втрату Орбана в Угорщині. Більш ніж імовірно, що росіяни сподіваються, що Болгарія допоможе заповнити цю порожнечу.

Що важливо розуміти, до виборів у Болгарії Радев обіймав переважно церемоніальну посаду президента країни, тож у нього є всі шанси добитися реального впливу на політику держави.

Ба більше, цей симпатик Путіна виступав проти допомоги Україні, навіть не приховуючи, що хоче відновити відносини з Москвою.

Для глави Кремля саме Болгарія може стати дуже легкою здобиччю.

