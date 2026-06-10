"Ми купуємо". МЗС України відреагувало на заяви Болгарії щодо припинення постачання зброї

Україна не бере у Болгарії зброю безкоштовно, вона купує її у болгарських виробників.

МЗС України відреагувало на заяви Болгарії щодо припинення постачання зброї

У МЗС відреагували на намір Болгарії припинити постачання зброї Україні

Україна і Болгарія ведуть оборонну співпрацю на комерційній основі, вигідній для обох країн. Поширити

Про це речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Україна, станом на зараз, не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі.

Як підкреслив речник МЗС, ця двостороння співпраця є взаємовигідною для України і Болгарії.

Ми розраховуємо, що ця співпраця триватиме, тому що вона приносить вигоду як нам, хто може отримати необхідні засоби, так і болгарським компаніям, які можуть масштабувати виробництво, заробляти на цій співпраці. Поширити

Таким чином, речник виловив сподівання, що така українсько-болгарська оборонна співпраця триватиме й надалі.

Вона посилює обидві країни. І ми вдячні Болгарії за те, що такі проєкти є можливими. Цінуємо співпрацю з їхніми оборонними компаніями.

Він також зробив акцент на тому, що "чим сильніша Україна, чим більше засобів у неї є, чим більше сили є, тим швидше настане мир".

Нещодавно болгарський міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що новий уряд Болгарії має намір припинити постачання зброї Україні. Ця заява перегукується з позицією нового прем'єр-міністра Румена Радева про те, що війна не закінчиться на полі бою.

Радев відомий тим, що неодноразово виступав проти військової підтримки України з боку Євросоюзу. А також заявляв, що санкції з Росії треба зняти, оскільки вони шкодять єкономіці самого Євросоюзу.