Україна спільно з MBDA створить нову версію крилатої ракети "Нептун"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна спільно з MBDA створить нову версію крилатої ракети "Нептун"

Нептун
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Джерело:  Укрінформ

Європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» та створення її нової версії «Нептун-2».

Головні тези:

  • Україна та MBDA підписали меморандум про взаєморозуміння для створення нової версії ракети "Нептун-2".
  • Співпраця з європейським виробником ракетного озброєння відзначає важливий крок для української оборонної промисловості.

MBDA допоможе Україні створити ракету “Нептун-2”

MBDA підписала меморандум про взаєморозуміння (MoU) з українською оборонною компанією «Луч». Подальша співпраця з українською компанією у сфері далекобійного озброєння підкреслює внесок MBDA у підтримку України.

Угода передбачає подальший розвиток ракети «Нептун».

«Луч» та MBDA працюватимуть над проривними інноваціями для розвитку далекобійних можливостей Neptune2, одночасно поглиблюючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною.

У MBDA зазначили, що компанія як європейський лідер у сфері складних ракетних систем має необхідні технології, експертизу та міжнародні партнерства для створення європейських систем далекого ураження.

У пресрелізі також підкреслюється, що КБ «Луч» має «спеціальні знання, можливості та досвід у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва складних систем озброєнь».

Меморандум був підписаний на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 в Парижі.

Раніше європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українська оборонна компанія «Українська бронетехніка» підписали меморандум про взаєморозуміння та розпочали переговори щодо стратегічного партнерства для розвитку спроможностей у сферах далекобійних ударів (Deep Strike) та протидії безпілотникам.

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