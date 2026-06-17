Україна спільно з MBDA створить нову версію крилатої ракети "Нептун"

Європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» та створення її нової версії «Нептун-2».
Головні тези:
- Україна та MBDA підписали меморандум про взаєморозуміння для створення нової версії ракети "Нептун-2".
- Співпраця з європейським виробником ракетного озброєння відзначає важливий крок для української оборонної промисловості.
MBDA допоможе Україні створити ракету “Нептун-2”
MBDA підписала меморандум про взаєморозуміння (MoU) з українською оборонною компанією «Луч». Подальша співпраця з українською компанією у сфері далекобійного озброєння підкреслює внесок MBDA у підтримку України.
Угода передбачає подальший розвиток ракети «Нептун».
«Луч» та MBDA працюватимуть над проривними інноваціями для розвитку далекобійних можливостей Neptune2, одночасно поглиблюючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною.
У пресрелізі також підкреслюється, що КБ «Луч» має «спеціальні знання, можливості та досвід у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва складних систем озброєнь».
Меморандум був підписаний на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 в Парижі.
Раніше європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українська оборонна компанія «Українська бронетехніка» підписали меморандум про взаєморозуміння та розпочали переговори щодо стратегічного партнерства для розвитку спроможностей у сферах далекобійних ударів (Deep Strike) та протидії безпілотникам.
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