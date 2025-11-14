Зеленський показав пуски "Довгих Нептунів" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський показав пуски "Довгих Нептунів" — відео

Володимир Зеленський
"Довгі Нептуни" уже знищують сили ворога

Вранці 14 листопада глава держави Володимир Зеленський показав відео запуску українських ракет “Довгий Нептун”. 

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, ця ракета б’є на 1000 км.
  • Це у 3,5 раза більше за задекларовані 280 км протикорабельної версії ракети Р360.

"Довгі Нептуни" уже знищують сили ворога

Український лідер опублікував відеодоказ того, що ракети українського виробництва уже працюють.

Володимир Зеленський лаконічно прокоментував пуски ракет:

Українські «довгі нептуни». Робимо більше, — наголосив глава держави.

Президент не розкрив час та дату зйомки цього відео, а також не уточнив, які саме російські цілі атакували українські ракети.

Однак достеменно відомо, що вночі 14 листопада масштабна “бавовна” накрила портову та нафтову інфраструктуру російського міста Новоросійськ.

На цьому тлі почалася пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.

Згідно з даними журналістів, порт Новоросійськ припинив експорт нафти після українських ударів, а компанія “Транснефть” призупинила постачання нафти до цього порту.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина надасть Україні наймасштабнішу допомогу за весь час війни
Німеччина збільшила фінансову підтримку України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб звітує про ураження 4 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ринок Чорноморська — загинули дві людини
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Атака Росії на Чорноморськ - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?