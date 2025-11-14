Зеленський показав пуски "Довгих Нептунів" — відео

"Довгі Нептуни" уже знищують сили ворога

Український лідер опублікував відеодоказ того, що ракети українського виробництва уже працюють.

Володимир Зеленський лаконічно прокоментував пуски ракет:

Українські «довгі нептуни». Робимо більше, — наголосив глава держави.

Президент не розкрив час та дату зйомки цього відео, а також не уточнив, які саме російські цілі атакували українські ракети.

Однак достеменно відомо, що вночі 14 листопада масштабна “бавовна” накрила портову та нафтову інфраструктуру російського міста Новоросійськ.

На цьому тлі почалася пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів ворога у Чорному морі.

Згідно з даними журналістів, порт Новоросійськ припинив експорт нафти після українських ударів, а компанія “Транснефть” призупинила постачання нафти до цього порту.