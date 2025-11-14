РФ атакувала ринок Чорноморська — загинули дві людини
Україна
РФ атакувала ринок Чорноморська — загинули дві людини

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Атака Росії на Чорноморськ - що відомо
Вранці 14 листопада армія РФ ударила дронами-камікадзе по місцевому ринку в Чорноморську, що в Одеській області. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей і ще семеро дістали поранення.

Головні тези:

  • Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. 
  • На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Атака Росії на Чорноморськ — що відомо

Про наслідки нового повітряного нападу росіян розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, армія РФ цинічно здійснила атаку ударними дронами на місцевий ринок у Чорноморську.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА

Окрім того, наголошується, що російські загарбники пошкодили міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.

Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

На місці удару одразу прибили рятувальники та всі відповідні служби.

Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим — одужання, — додав Олег Кіпер.

Протягом ночі 13-14 листопада Росія завдавала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Цього разу ворог використав 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет (13 із них — “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”).

Сили ППО змогли знешкодити 419 ворожих цілей. У Києві відомо про 4 загиблих.

ЗСУ

