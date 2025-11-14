РФ атакувала ринок Чорноморська — загинули дві людини

Вранці 14 листопада армія РФ ударила дронами-камікадзе по місцевому ринку в Чорноморську, що в Одеській області. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей і ще семеро дістали поранення.
Головні тези:
- Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.
- На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.
Атака Росії на Чорноморськ — що відомо
Про наслідки нового повітряного нападу росіян розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, армія РФ цинічно здійснила атаку ударними дронами на місцевий ринок у Чорноморську.
Окрім того, наголошується, що російські загарбники пошкодили міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт.
Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.
На місці удару одразу прибили рятувальники та всі відповідні служби.
Протягом ночі 13-14 листопада Росія завдавала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
Цього разу ворог використав 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет (13 із них — “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”).
Сили ППО змогли знешкодити 419 ворожих цілей. У Києві відомо про 4 загиблих.
