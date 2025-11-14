РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека

Утром 14 ноября армия РФ ударила дронами-камикадзе по местному рынку в Черноморске Одесской области. Согласно последним данным, погибли два человека и еще семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.
- На месте работают спасатели и все службы.
Атака России на Черноморск — что известно
О последствиях нового воздушного нападения россиян рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, армия РФ цинично совершила атаку ударными дронами на местный рынок в Черноморске.
Кроме того, указано, что российские захватчики повредили городскую площадь, фасады магазинов, частный транспорт.
Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.
На месте удара сразу прибили спасатели и все службы.
В течение ночи 13-14 ноября Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
В этот раз враг использовал 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 — "шахеды").
Силы ПВО смогли обезвредить 419 вражеских целей. В Киеве известно о 4 погибших.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-