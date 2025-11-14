РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека
Украина
РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека

Утром 14 ноября армия РФ ударила дронами-камикадзе по местному рынку в Черноморске Одесской области. Согласно последним данным, погибли два человека и еще семеро получили ранения.

  • Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт.
  • На месте работают спасатели и все службы.

О последствиях нового воздушного нападения россиян рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, армия РФ цинично совершила атаку ударными дронами на местный рынок в Черноморске.

По предварительным данным, два человека погибли, еще семь ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, указано, что российские захватчики повредили городскую площадь, фасады магазинов, частный транспорт.

Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

На месте удара сразу прибили спасатели и все службы.

Искренние соболезнования родным погибших. Раненым — выздоровление, — добавил Олег Кипер.

В течение ночи 13-14 ноября Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

В этот раз враг использовал 449 средств воздушного нападения — 19 ракет (13 из них — "баллистика") и 430 БпЛА разных типов (около 300 — "шахеды").

Силы ПВО смогли обезвредить 419 вражеских целей. В Киеве известно о 4 погибших.

Потери армии РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года

