Генштаб отчитывается о поражении 4 района сосредоточения армии РФ
Украина
Генштаб отчитывается о поражении 4 района сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1360 день масштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 156 400 (+1 040) человек

  • танков — 11 344 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 569 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 34 423 (+35) ед.

  • РСЗО — 1 540 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1242 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 80 387 (+442) ед.

  • крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 306 (+95) ед.

  • специальная техника — 3 996 (+0) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомба.

Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе.

