Генштаб отчитывается о поражении 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1360 день масштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 156 400 (+1 040) человек
танков — 11 344 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 569 (+2) ед.
артиллерийских систем — 34 423 (+35) ед.
РСЗО — 1 540 (+0) ед.
средства ПВО — 1242 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 80 387 (+442) ед.
крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 67 306 (+95) ед.
специальная техника — 3 996 (+0) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 93 управляемых авиабомба.
Кроме этого, совершил 4 714 обстрелов, из них 97 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 6 059 дронов-камикадзе.
