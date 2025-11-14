Генштаб звітує про ураження 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили чотири райони зосередження особового складу й техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
Розпочався 1 360 день масштабної війни Росії проти України.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 14 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 156 400 (+1 040) осіб
танків — 11 344 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 569 (+2) од.
артилерійських систем — 34 423 (+35) од.
РСЗВ — 1 540 (+0) од.
засоби ППО — 1 242 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 80 387 (+442) од.
крилаті ракети — 3 926 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 67 306 (+95) од.
спеціальна техніка — 3 996 (+0) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаударів, скинувши 93 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4 714 обстрілів, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 059 дронів-камікадзе.
