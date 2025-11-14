Зеленский показал пуски "Длинных Нептунов" — видео

Утром 14 ноября глава государства Владимир Зеленский показал видео запуска украинских ракет "Длинный Нептун".
Главные тезисы
- Согласно последним данным, эта ракета бьет на 1000 км.
- Это в 3,5 раза больше задекларированных 280 км противокорабельной версии ракеты Р360.
"Длинные Нептуны" уже уничтожают силы врага
Украинский лидер опубликовал видеодоказательство того, что ракеты украинского производства уже работают.
Владимир Зеленский лаконично прокомментировал пуски ракет:
Президент не раскрыл время и дату съемки этого видео, а также не уточнил, какие именно российские цели атаковали украинские ракеты.
Однако доподлинно известно, что ночью 14 ноября масштабная "бавовна" накрыла портовую и нефтяную инфраструктуру российского города Новороссийск.
На этом фоне начался пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.
Согласно данным журналистов, порт Новороссийск прекратил экспорт нефти после украинских ударов, а компания "Транснефть" приостановила поставки нефти в этот порт.
