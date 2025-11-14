Зеленский показал пуски "Длинных Нептунов" — видео

"Длинные Нептуны" уже уничтожают силы врага

Украинский лидер опубликовал видеодоказательство того, что ракеты украинского производства уже работают.

Владимир Зеленский лаконично прокомментировал пуски ракет:

Украинские «длинные нептуны». Делаем больше, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Президент не раскрыл время и дату съемки этого видео, а также не уточнил, какие именно российские цели атаковали украинские ракеты.

Однако доподлинно известно, что ночью 14 ноября масштабная "бавовна" накрыла портовую и нефтяную инфраструктуру российского города Новороссийск.

На этом фоне начался пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.

Согласно данным журналистов, порт Новороссийск прекратил экспорт нефти после украинских ударов, а компания "Транснефть" приостановила поставки нефти в этот порт.