Зеленский показал пуски "Длинных Нептунов" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал пуски "Длинных Нептунов" — видео

Владимир Зеленский
"Длинные Нептуны" уже уничтожают силы врага
Read in English
Читати українською

Утром 14 ноября глава государства Владимир Зеленский показал видео запуска украинских ракет "Длинный Нептун".

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, эта ракета бьет на 1000 км.
  • Это в 3,5 раза больше задекларированных 280 км противокорабельной версии ракеты Р360.

"Длинные Нептуны" уже уничтожают силы врага

Украинский лидер опубликовал видеодоказательство того, что ракеты украинского производства уже работают.

Владимир Зеленский лаконично прокомментировал пуски ракет:

Украинские «длинные нептуны». Делаем больше, — подчеркнул глава государства.

Президент не раскрыл время и дату съемки этого видео, а также не уточнил, какие именно российские цели атаковали украинские ракеты.

Однако доподлинно известно, что ночью 14 ноября масштабная "бавовна" накрыла портовую и нефтяную инфраструктуру российского города Новороссийск.

На этом фоне начался пожар на одном из самых крупных нефтеналивных терминалов врага в Черном море.

Согласно данным журналистов, порт Новороссийск прекратил экспорт нефти после украинских ударов, а компания "Транснефть" приостановила поставки нефти в этот порт.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передаст Украине самую масштабную помощь за все время войны
Германия увеличила финансовую поддержку Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб отчитывается о поражении 4 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека
Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака России на Черноморск - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?