Украина совместно с MBDA создаст новую версию крылатой ракеты "Нептун"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина совместно с MBDA создаст новую версию крылатой ракеты "Нептун"

Нептун
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Европейский производитель ракетного вооружения MBDA и украинское конструкторское бюро «Луч» подписали меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию крылатой ракеты «Нептун» и созданию новой версии «Нептун-2».

Главные тезисы

  • Подписан меморандум о взаимопонимании между Украиной и MBDA для создания новой версии ракеты “Нептун-2”.
  • MBDA поможет углубить стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной и развивать дальнобойные возможности Neptune2.

MBDA поможет Украине создать ракету "Нептун-2"

MBDA подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с украинской оборонной компанией "Луч". Дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойного вооружения подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие ракеты "Нептун".

"Луч" и MBDA будут работать над прорывными инновациями для развития дальнобойных возможностей Neptune2, одновременно углубляя стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

В MBDA отметили, что компания, как европейский лидер в сфере сложных ракетных систем, имеет необходимые технологии, экспертизу и международные партнерства для создания европейских систем дальнего поражения.

В прессрелизе также подчеркивается, что у КБ «Луч» есть «специальные знания, возможности и опыт в сфере проектирования, разработки, интеграции и производства сложных систем вооружений».

Меморандум был подписан на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 года в Париже.

Ранее европейский производитель ракетного вооружения MBDA и украинская оборонная компания «Украинская бронетехника» подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры по стратегическому партнерству по развитию способностей в сферах дальнобойных ударов (Deep Strike) и противодействию беспилотникам.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС ВСУ нанесли удары ракетами "Нептун" по двум энергообъектам России
ВМС ВСУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал пуски "Длинных Нептунов" — видео
Владимир Зеленский
"Длинные Нептуны" уже уничтожают силы врага
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге — видео
ВМС ВСУ
"Бавовна" в России 19 апреля - все подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?