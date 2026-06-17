Украина совместно с MBDA создаст новую версию крылатой ракеты "Нептун"

Европейский производитель ракетного вооружения MBDA и украинское конструкторское бюро «Луч» подписали меморандум о взаимопонимании по дальнейшему развитию крылатой ракеты «Нептун» и созданию новой версии «Нептун-2».

MBDA поможет Украине создать ракету "Нептун-2"

MBDA подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с украинской оборонной компанией "Луч". Дальнейшее сотрудничество с украинской компанией в сфере дальнобойного вооружения подчеркивает вклад MBDA в поддержку Украины.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие ракеты "Нептун".

"Луч" и MBDA будут работать над прорывными инновациями для развития дальнобойных возможностей Neptune2, одновременно углубляя стратегическое оборонное сотрудничество с Украиной.

В MBDA отметили, что компания, как европейский лидер в сфере сложных ракетных систем, имеет необходимые технологии, экспертизу и международные партнерства для создания европейских систем дальнего поражения. Поделиться

В прессрелизе также подчеркивается, что у КБ «Луч» есть «специальные знания, возможности и опыт в сфере проектирования, разработки, интеграции и производства сложных систем вооружений».

Меморандум был подписан на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 года в Париже.

Ранее европейский производитель ракетного вооружения MBDA и украинская оборонная компания «Украинская бронетехника» подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры по стратегическому партнерству по развитию способностей в сферах дальнобойных ударов (Deep Strike) и противодействию беспилотникам.