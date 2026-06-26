Міноборони України закуповує нову масштабну партію артснарядів для ЗСУ

Міноборони закоуповує нову партію артснарядів

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Ще більше далекобійної артилерії для Сил оборони — розпочинаємо закупівлю нової масштабної партії 155-мм пострілів. Михайло Федоров Міністр оборони України

За його словами, "далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту. Саме тому на завдання Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності".

Федоров поінформував, що до участі можуть долучитися всі виробники й постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

Новий тендер на далекобійні постріли — це продовження системної реформи оборонних закупівель. Ми поступово переводимо оборонні закупівлі на конкурентні тендерні процедури, щоб створити прозорі правила, мінімізувати корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти. Поширити

Він зазначив, що "першим результатом цього підходу стала найбільша закупівля Агенцією далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Конкурентний тендер дав змогу зекономити понад 16% очікуваної вартості закупівлі. Завдяки цьому вдалося додатково закупити ще десятки тисяч пострілів для Сил оборони".