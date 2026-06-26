Міноборони України закуповує нову масштабну партію артснарядів для ЗСУ

Міністерство оборони закупить нову масштабну партію 155-міліметрових артилерійських снарядів для Сил оборони України.
Головні тези:
- Україна закуповує нову масштабну партію артснарядів.
- Федоров заявив, що далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту.
Міноборони закоуповує нову партію артснарядів
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За його словами, "далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту. Саме тому на завдання Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності".
Федоров поінформував, що до участі можуть долучитися всі виробники й постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.
Він зазначив, що "першим результатом цього підходу стала найбільша закупівля Агенцією далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Конкурентний тендер дав змогу зекономити понад 16% очікуваної вартості закупівлі. Завдяки цьому вдалося додатково закупити ще десятки тисяч пострілів для Сил оборони".
Наша мета — поступово переводити на конкурентні тендерні процедури всі категорії оборонних закупівель, де це можливо. Це дасть змогу ефективніше використовувати кошти держави, мінімізувати корупційні ризики та забезпечувати Сили оборони більшою кількістю необхідного озброєння.
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