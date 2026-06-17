Україна планує залучити щонайменше 60 млрд дол партнерської підтримки у 2026 році — Федоров

Михайло Федоров розповів, що цьогоріч Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше 60 мільярдів доларів фінансової підтримки. За його словами, окремі країни вже передбачили відповідну допомогу і в бюджетах на 2027-2028 роки.
Головні тези:
- Україна планує отримати щонайменше 60 мільярдів доларів фінансової підтримки від міжнародних партнерів у 2026 році.
- Серед держав-партнерів, які найбільше підтримують Україну, виокремлено Німеччину, Норвегію, Нідерланди, Швецію та Данію.
Федоров анонсував плани України на фінансову підтримку партнерів
Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.
Серед держав, що наразі найбільше підтримують Україну, Федоров назвав Німеччину, Норвегію, Нідерланди, Швецію та Данію. За його словами, ці країни вже передбачили відповідну статтю допомоги Україні у своїх бюджетах на 2027-2028 роки.
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