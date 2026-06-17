Україна планує залучити щонайменше 60 млрд дол партнерської підтримки у 2026 році — Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна планує залучити щонайменше 60 млрд дол партнерської підтримки у 2026 році — Федоров

Федоров
Джерело:  online.ua

Михайло Федоров розповів, що цьогоріч Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше 60 мільярдів доларів фінансової підтримки. За його словами, окремі країни вже передбачили відповідну допомогу і в бюджетах на 2027-2028 роки.

Головні тези:

  • Україна планує отримати щонайменше 60 мільярдів доларів фінансової підтримки від міжнародних партнерів у 2026 році.
  • Серед держав-партнерів, які найбільше підтримують Україну, виокремлено Німеччину, Норвегію, Нідерланди, Швецію та Данію.

Федоров анонсував плани України на фінансову підтримку партнерів

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

У нас сьогодні план, якщо ми говоримо про цей рік, наш план амбітний. Це 60 мільярдів отримати допомоги, доларів, від партнерів. І вже багато країн анонсували цю допомогу. Тобто ми бачимо, вже десь 40 мільярдів анонсоване, плюс європейський кредит, це вже виходить навіть більше, ніж 60 мільярдів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Серед держав, що наразі найбільше підтримують Україну, Федоров назвав Німеччину, Норвегію, Нідерланди, Швецію та Данію. За його словами, ці країни вже передбачили відповідну статтю допомоги Україні у своїх бюджетах на 2027-2028 роки.

І важливо, щоб ці статті наповнювалися реальними грошима. Тому сьогодні тенденція в принципі, вона нормальна. Більше країн дивляться, звичайно, на те, що як залучати технології з України і ще щось створювати для себе. І тому тут потрібно нам правильно балансувати.

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