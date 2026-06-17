Україна планує залучити щонайменше 60 млрд дол партнерської підтримки у 2026 році — Федоров

У нас сьогодні план, якщо ми говоримо про цей рік, наш план амбітний. Це 60 мільярдів отримати допомоги, доларів, від партнерів. І вже багато країн анонсували цю допомогу. Тобто ми бачимо, вже десь 40 мільярдів анонсоване, плюс європейський кредит, це вже виходить навіть більше, ніж 60 мільярдів.