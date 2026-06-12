Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів ЗСУ — Федоров

Міністерство оборони відкриває ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями.
Головні тези:
- ЗСУ заповнюють посади штурмовиків та піхотинців іноземцями на 30–50% з метою підсилення військових підрозділів.
- Реформа армії передбачає підвищення заробітних плат для військових та впровадження нових механізмів контрактів.
Федоров оголосив нову стратегію рекрутингу до ЗСУ
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За його словами, ключове питання — це справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Міністр розповів, що для таких осіб до кінця року почнеться поступове звільнення зі служби.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплат військовим. Зокрема, за його словами, мають намір збільшити виплати військовим у тилу до щонайменше 30 тисяч гривень. Й чим більше бойових завдань виконуватиме військовий, тим більшою буде виплата.
Планується також пропрацювання механізму контрактів на 10, 14 та 24 місяці. Після завершення терміну військовозобовʼязані отримають право на відстрочку.
Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні.
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