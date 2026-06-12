Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений ВСУ — Федоров

Министерство обороны открывает рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Цель – до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами.

Федоров объявил новую стратегию рекрутинга в ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

По его словам, ключевой вопрос — это справедливость для тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых. Министр рассказал, что для таких лиц до конца года начнется постепенное увольнение со службы.

⁠Это только первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека — наибольшая ценность. И наша главная задача — сделать все возможное для сохранения военной жизни на передовой. Именно такая армия способна дать Украине сильную позицию по завершению войны. Поделиться

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. В частности, по его словам, намерены увеличить выплаты военным в тылу до 30 тысяч гривен. И чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше выплата.

Планируется проработка механизма контрактов на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.

Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.