Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений ВСУ — Федоров
Категория
Украина
Дата публикации

Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений ВСУ — Федоров

Михаил Федоров
Федоров
Читати українською

Министерство обороны открывает рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Цель – до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами.

Главные тезисы

  • Министерство обороны Украины открывает рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и уменьшения потерь на фронте.
  • Новая стратегия рекрутинга включает заполнение до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев иностранцами с целью усиления военных подразделений.

Федоров объявил новую стратегию рекрутинга в ВСУ

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

По его словам, ключевой вопрос — это справедливость для тех, кто дольше всего в Силах обороны и провел больше времени на боевых. Министр рассказал, что для таких лиц до конца года начнется постепенное увольнение со службы.

⁠Это только первый этап масштабной трансформации. Второй — комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации. Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военному. Жизнь человека — наибольшая ценность. И наша главная задача — сделать все возможное для сохранения военной жизни на передовой. Именно такая армия способна дать Украине сильную позицию по завершению войны.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат военным. В частности, по его словам, намерены увеличить выплаты военным в тылу до 30 тысяч гривен. И чем больше боевых задач будет выполнять военный, тем больше выплата.

Планируется проработка механизма контрактов на 10, 14 и 24 месяца. По истечении срока военнообязанные получат право на отсрочку.

Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров. Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны-перехватчики способны уже автономно сбивать шахеды РФ — Федоров
Михаил Федоров
Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый "Рамштайн". Федоров объявил приоритетные вопросы
Михаил Федоров
Федоров и Писториус согласовали приоритеты перед "Рамштайном"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров будет просить у союзников еще 20 млрд долл, чтобы добить Россию
Федоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?