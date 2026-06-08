Украинские дроны-перехватчики способны уже автономно сбивать шахеды РФ — Федоров

Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата Shahed – от запуска дрона до его уничтожения. Сейчас идет процесс масштабирования перехватчиков нового поколения.
Главные тезисы
- Украинские дроны-перехватчики уже автономно сбивают шахеды, обеспечивая защиту неба и городов.
- Созданная технология автоматизирует 95% процесса перехвата Shahed, от запуска дрона до его уничтожения.
Украинские дроны-перехватчики автономно сбивают шахеды
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
Масштабируем решения, уже доказавшие эффективность в боевых условиях.
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