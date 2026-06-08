Украинские дроны-перехватчики способны уже автономно сбивать шахеды РФ — Федоров

Благодаря поддержке Brave1, производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год. Автономность — одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и более эффективно защищать украинские города.