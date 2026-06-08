Украинские дроны-перехватчики способны уже автономно сбивать шахеды РФ — Федоров
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинские дроны-перехватчики способны уже автономно сбивать шахеды РФ — Федоров

Михаил Федоров
Федоров
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Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата Shahed – от запуска дрона до его уничтожения. Сейчас идет процесс масштабирования перехватчиков нового поколения.

Главные тезисы

  • Украинские дроны-перехватчики уже автономно сбивают шахеды, обеспечивая защиту неба и городов.
  • Созданная технология автоматизирует 95% процесса перехвата Shahed, от запуска дрона до его уничтожения.

Украинские дроны-перехватчики автономно сбивают шахеды

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата — от запуска дрона до уничтожения Shahed. Разработка успешно прошла боевое испытание в Харьковской области.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Далее система самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

Благодаря поддержке Brave1, производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год. Автономность — одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и более эффективно защищать украинские города.

Масштабируем решения, уже доказавшие эффективность в боевых условиях.

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