Силы обороны Украины ликвидировали более 31,5 тыс оккупантов в мае — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о 31 500+ ликвидированных и тяжело раненых оккупантах и вдвое больше ударов на расстоянии 50+ км — результатах баллов за май.

Федоров отчитался об уничтоженных в мае 2026 года оккупантах РФ

За месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31530 российских военных. Все больше их умирает в километрах от наших позиций, и каждая из этих потерь верифицирована на видео.

Логистический локдаун работает. По заданию Президента масштабируем удары по целям на расстоянии 20-150 км. Вдвое увеличилось количество поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км от ЛБЗ. Также есть рекордные показатели по уничтожению автомобильной и мототехники врага. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Федоров отметил, что уничтожение логистики, транспорта и складов заставляет врага тратить ресурсы на выживание вместо продвижения вперед.

Отдельный приоритет — защита украинского неба. В мае Силы обороны сбили рекордное количество Shahed. Несмотря на то, что враг запустил более 10 тысяч ударных дронов — на 25% больше, чем в апреле — количество ущерба возросло на 50%. Важную роль в этом результате играют дроны-перехватчики.

Параллельно Украина продолжает роботизировать передний край.

В месяц наши военные выполнили более 14 000 логистических и эвакуационных миссий с помощью НРК. Это в среднем 455 миссий каждый день, во время которых опасную работу выполняли работы, а не люди. Поделиться