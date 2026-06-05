Силы обороны Украины ликвидировали более 31,5 тыс оккупантов в мае — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о 31 500+ ликвидированных и тяжело раненых оккупантах и вдвое больше ударов на расстоянии 50+ км — результатах баллов за май.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины ликвидировали более 31,5 тысячи оккупантов и тяжело ранили российских военных в мае.
- Увеличилось количество поражений вражеских целей на расстоянии более 50 км, что свидетельствует об усилении ударов на дальние расстояния.
Федоров отчитался об уничтоженных в мае 2026 года оккупантах РФ
За месяц Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили 31530 российских военных. Все больше их умирает в километрах от наших позиций, и каждая из этих потерь верифицирована на видео.
Федоров отметил, что уничтожение логистики, транспорта и складов заставляет врага тратить ресурсы на выживание вместо продвижения вперед.
Отдельный приоритет — защита украинского неба. В мае Силы обороны сбили рекордное количество Shahed. Несмотря на то, что враг запустил более 10 тысяч ударных дронов — на 25% больше, чем в апреле — количество ущерба возросло на 50%. Важную роль в этом результате играют дроны-перехватчики.
Параллельно Украина продолжает роботизировать передний край.
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