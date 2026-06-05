Сили оборони України ліквідували понад 31,5 тис окупантів у травні — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про 31 500+ ліквідованих і важко поранених окупантів та вдвічі більше ударів на відстані 50+ км — результатах єБалів за травень.
Головні тези:
- У травні сили оборони України успішно ліквідували понад 31,5 тисячі окупантів та важко поранили російських військових.
- Удвічі зросла кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії фронту.
- Захист українського неба отримав пріоритет, і лише у травні побито рекордну кількість шахідів.
Федоров звітував про знищених у травні 2026 року окупантах РФ
За місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео.
Федоров зазначив, що знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед.
Окремий пріоритет — захист українського неба. У травні Сили оборони збили рекордну кількість Shahed. Попри те що ворог запустив понад 10 тисяч ударних дронів — на 25% більше, ніж у квітні, — кількість збиттів зросла на 50%. Важливу роль у цьому результаті відіграють дрони-перехоплювачі.
Паралельно Україна продовжує роботизувати передній край.
єБали дають змогу ухвалювати рішення на основі верифікованих даних з поля бою. Ми бачимо в режимі реального часу, які підрозділи, технології і тактики дають найкращий результат — і швидко масштабуємо їх на все військо.
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