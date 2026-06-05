Сили оборони України ліквідували понад 31,5 тис окупантів у травні — Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про 31 500+ ліквідованих і важко поранених окупантів та вдвічі більше ударів на відстані 50+ км — результатах єБалів за травень.

Федоров звітував про знищених у травні 2026 року окупантах РФ

За місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео.

Логістичний локдаун працює. За завданням Президента масштабуємо удари по цілях на відстані 20–150 км. Удвічі зросла кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від ЛБЗ. Також маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога. Михайло Федоров Міністр оборони України

Федоров зазначив, що знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед.

Окремий пріоритет — захист українського неба. У травні Сили оборони збили рекордну кількість Shahed. Попри те що ворог запустив понад 10 тисяч ударних дронів — на 25% більше, ніж у квітні, — кількість збиттів зросла на 50%. Важливу роль у цьому результаті відіграють дрони-перехоплювачі.

Паралельно Україна продовжує роботизувати передній край.

За місяць наші військові виконали більш як 14 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК. Це в середньому 455 місій щодня, під час яких небезпечну роботу виконували роботи, а не люди. Поширити