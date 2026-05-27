Логістичний локдаун. Україна масштабує middle strike-удари по російському тилу — Федоров

Міністерство оборони України разом з Генеральним штабом запускає окрему програму "логістичний локдаун" для масштабування ударів по російському тилу на оперативній глибині.
Головні тези:
- Україна розпочинає програму “логістичний локдаун” для масштабування ударів по російському тилу.
- За даними Міноборони, ціна просування для російської армії зростає, а Україна ефективно знищує ворожу логістику.
Україна масштабує middle strike-удари по російському тилу
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.
Програма "логістичний локдаун" передбачає системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині та масштабування middle strike-ударів. Її завдання — посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести активні штурмові дії.
За даними Міноборони, ціна просування для російської армії зростає.
За останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині.
Одним із ключових факторів цієї зміни в Міноборони називають масштабування middle strike-спроможностей. За оцінкою відомства, після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним елементом технологічної переваги України на полі бою.
У межах першого етапу Міністерство оборони разом з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.
Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали — команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині.
Перші підрозділи вже отримали фінансування, прямі закупівлі почалися.
За поясненням Міноборони, відкриті конкурси забезпечують швидкість і масштабування виробництва, конкуренцію між виробниками, мінімізацію корупційних ризиків та прозорість використання державних коштів.
За прогнозом відомства, результати централізованих закупівель стануть відчутними на фронті вже влітку.
