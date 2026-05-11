Федоров і Пісторіус дали старт оборонній програмі Brave Germany
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров і Пісторіус дали старт оборонній програмі Brave Germany

Федоров
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Головні тези:

  • Україна та Німеччина запустили оборонну програму Brave Germany для розвитку технологій та підтримки стартапів.
  • Німеччина є лідером у наданні безпекової допомоги Україні, фінансуючи закупівлі ракет для систем Patriot та інші напрямки оборони.

Україна та Німеччина реалізовуватимуть програму Brave Germany

Виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, Федоров підкреслив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні.

Сьогодні Німеччина — країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу — ППО.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги, — відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких — фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

Також Німеччина почала фінансувати middle strike, deep strike, які є дуже важливими, і як каже наш Президент, це наші «далекобійні санкції». Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків.

За його інформацією, Німеччина також виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони, аби досягати більш ефективних результатів на полі бою. Крім того, «чеська ініціатива», далекобійна артилерія тощо фінансуються завдяки допомозі Німеччини.

Федоров запевнив, що обидві сторони продовжують рухатись за планом, який був затверджений на останньому засіданні Рамштайну.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Низка країн передасть Україні додаткові ракети PAC-3 до Patriot — Пісторіус
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до військового протистояння з НАТО — Пісторіус
Пісторіус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пісторіус відреагував на рішення США помститися Німеччині
Пісторіус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?