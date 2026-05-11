Федоров і Пісторіус дали старт оборонній програмі Brave Germany

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Україна та Німеччина реалізовуватимуть програму Brave Germany

Виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, Федоров підкреслив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні.

Сьогодні Німеччина — країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу — ППО. Михайло Федоров Міністр оборони України

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги, — відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких — фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

Також Німеччина почала фінансувати middle strike, deep strike, які є дуже важливими, і як каже наш Президент, це наші «далекобійні санкції». Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків.

За його інформацією, Німеччина також виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони, аби досягати більш ефективних результатів на полі бою. Крім того, «чеська ініціатива», далекобійна артилерія тощо фінансуються завдяки допомозі Німеччини.