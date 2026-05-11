Федоров і Пісторіус дали старт оборонній програмі Brave Germany

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.
Головні тези:
- Україна та Німеччина запустили оборонну програму Brave Germany для розвитку технологій та підтримки стартапів.
- Німеччина є лідером у наданні безпекової допомоги Україні, фінансуючи закупівлі ракет для систем Patriot та інші напрямки оборони.
Україна та Німеччина реалізовуватимуть програму Brave Germany
Виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, Федоров підкреслив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні.
За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.
Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.
Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги, — відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.
Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких — фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.
За його інформацією, Німеччина також виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони, аби досягати більш ефективних результатів на полі бою. Крім того, «чеська ініціатива», далекобійна артилерія тощо фінансуються завдяки допомозі Німеччини.
Федоров запевнив, що обидві сторони продовжують рухатись за планом, який був затверджений на останньому засіданні Рамштайну.
