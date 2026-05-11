Федоров и Писториус дали старт оборонной программе Brave Germany
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров и Писториус дали старт оборонной программе Brave Germany

Федоров
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

Главные тезисы

  • Сотрудничество Украины и Германии в оборонной сфере стартовало с программы Brave Germany.
  • Германия финансирует закупки ракет для систем Patriot и различные направления обороны в Украине.

Украина и Германия будут реализовывать программу Brave Germany

Выступая на брифинге по итогам подписания документов, Федоров подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Германия является страной номер один в мире по безопасности помощи Украине.

Сегодня Германия — страна номер один в мире по безопасности помощи Украине. Она составляет около трети от всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь — ПВО.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия.

Он также напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который уже начала финансировать Германия.

В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи, отметил Федоров, добавив, что благодаря финансированию дополнительных ракет Украина смогла пережить зиму и защитить критическую инфраструктуру.

Он поблагодарил и другие направления помощи в противовоздушной обороне, среди которых — финансирование дронов-перехватчиков, финансирование систем IRIS-T и ракет к ним.

Также Германия начала финансировать middle strike, deep strike, которые очень важны, и, как говорит наш Президент, это наши «дальнобойные санкции». Мидлстрайки позволяют сегодня перебивать логистику нашего врага. То есть это опять-таки о качестве поддержки, о финансировании наиболее актуальных направлений.

По его информации, Германия также выделила первые средства в поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны, чтобы достигать более эффективных результатов на поле боя. Кроме того, «чешская инициатива», дальнобойная артиллерия и т.д. финансируются благодаря помощи Германии.

Федоров заверил, что обе стороны продолжают двигаться по плану, утвержденному на последнем заседании Рамштайна.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ряд стран передаст Украине дополнительные ракеты PAC-3 Patriot — Писториус
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к военному противостоянию с НАТО — Писториус
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус отреагировал на решение США отомстить Германии
Писториус

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?