Федоров и Писториус дали старт оборонной программе Brave Germany

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.
Главные тезисы
- Сотрудничество Украины и Германии в оборонной сфере стартовало с программы Brave Germany.
- Германия финансирует закупки ракет для систем Patriot и различные направления обороны в Украине.
Украина и Германия будут реализовывать программу Brave Germany
Выступая на брифинге по итогам подписания документов, Федоров подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Германия является страной номер один в мире по безопасности помощи Украине.
По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия.
Он также напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который уже начала финансировать Германия.
В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи, отметил Федоров, добавив, что благодаря финансированию дополнительных ракет Украина смогла пережить зиму и защитить критическую инфраструктуру.
Он поблагодарил и другие направления помощи в противовоздушной обороне, среди которых — финансирование дронов-перехватчиков, финансирование систем IRIS-T и ракет к ним.
По его информации, Германия также выделила первые средства в поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны, чтобы достигать более эффективных результатов на поле боя. Кроме того, «чешская инициатива», дальнобойная артиллерия и т.д. финансируются благодаря помощи Германии.
Федоров заверил, что обе стороны продолжают двигаться по плану, утвержденному на последнем заседании Рамштайна.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-