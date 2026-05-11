Федоров и Писториус дали старт оборонной программе Brave Germany

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

Выступая на брифинге по итогам подписания документов, Федоров подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Германия является страной номер один в мире по безопасности помощи Украине.

Сегодня Германия — страна номер один в мире по безопасности помощи Украине. Она составляет около трети от всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь — ПВО. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия.

Он также напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который уже начала финансировать Германия.

В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи, отметил Федоров, добавив, что благодаря финансированию дополнительных ракет Украина смогла пережить зиму и защитить критическую инфраструктуру.

Он поблагодарил и другие направления помощи в противовоздушной обороне, среди которых — финансирование дронов-перехватчиков, финансирование систем IRIS-T и ракет к ним.

Также Германия начала финансировать middle strike, deep strike, которые очень важны, и, как говорит наш Президент, это наши «дальнобойные санкции». Мидлстрайки позволяют сегодня перебивать логистику нашего врага. То есть это опять-таки о качестве поддержки, о финансировании наиболее актуальных направлений.

По его информации, Германия также выделила первые средства в поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны, чтобы достигать более эффективных результатов на поле боя. Кроме того, «чешская инициатива», дальнобойная артиллерия и т.д. финансируются благодаря помощи Германии.