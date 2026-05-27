Логистический локдаун. Украина масштабирует middle strike-удары по российскому тылу — Федоров
Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом запускает отдельную программу "логистический локдаун" для масштабирования ударов по российскому тылу на оперативной глубине.

Главные тезисы

  • Министерство обороны Украины запускает программу 'логистический локдаун' для увеличения middle strike-ударов на российском тылу.
  • Украина эффективно уничтожает враждебную логистику, что приводит к росту цены продвижения для российской армии.

Украина масштабирует middle strike-удары по российскому тылу

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

Программа "логистический локдаун" предусматривает системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине и масштабирование middle strike-ударов. Ее задача — усилить давление на врага в тылу и лишить его возможности вести активные штурмовые действия.

По данным Минобороны, цена продвижения для российской армии растет.

Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле — уже 179. Ежемесячно Россия теряет более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных.

За последние месяцы Украина в четыре раза увеличила уничтожение враждебной логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки на оперативной глубине.

Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистика россиян — тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБЗ.

Одним из ключевых факторов этого изменения в Минобороны называют масштабирование middle strike-способностей. По оценке ведомства после отключения Starlink для россиян это стало еще одним элементом технологического преимущества Украины на поле боя.

В рамках первого этапа Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд. грн. непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе eBaly — команды, специализирующиеся на уничтожении врага на оперативной глубине.

Первые подразделения уже получили финансирование, прямые закупки начались.

В рамках второго этапа централизованно запускаются тендеры на закупку крупной партии средств middle strike.

По объяснению Минобороны открытые конкурсы обеспечивают скорость и масштабирование производства, конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков и прозрачность использования государственных средств.

По прогнозу ведомства, результаты централизованных закупок станут ощутимы на фронте уже летом.

