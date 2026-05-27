Логистический локдаун. Украина масштабирует middle strike-удары по российскому тылу — Федоров

Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом запускает отдельную программу "логистический локдаун" для масштабирования ударов по российскому тылу на оперативной глубине.
Главные тезисы
- Министерство обороны Украины запускает программу 'логистический локдаун' для увеличения middle strike-ударов на российском тылу.
- Украина эффективно уничтожает враждебную логистику, что приводит к росту цены продвижения для российской армии.
Украина масштабирует middle strike-удары по российскому тылу
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.
Программа "логистический локдаун" предусматривает системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине и масштабирование middle strike-ударов. Ее задача — усилить давление на врага в тылу и лишить его возможности вести активные штурмовые действия.
По данным Минобороны, цена продвижения для российской армии растет.
За последние месяцы Украина в четыре раза увеличила уничтожение враждебной логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки на оперативной глубине.
Одним из ключевых факторов этого изменения в Минобороны называют масштабирование middle strike-способностей. По оценке ведомства после отключения Starlink для россиян это стало еще одним элементом технологического преимущества Украины на поле боя.
В рамках первого этапа Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд. грн. непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.
Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе eBaly — команды, специализирующиеся на уничтожении врага на оперативной глубине.
Первые подразделения уже получили финансирование, прямые закупки начались.
По объяснению Минобороны открытые конкурсы обеспечивают скорость и масштабирование производства, конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков и прозрачность использования государственных средств.
По прогнозу ведомства, результаты централизованных закупок станут ощутимы на фронте уже летом.
