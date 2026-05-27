Логистический локдаун. Украина масштабирует middle strike-удары по российскому тылу — Федоров

Министерство обороны Украины вместе с Генеральным штабом запускает отдельную программу "логистический локдаун" для масштабирования ударов по российскому тылу на оперативной глубине.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

Программа "логистический локдаун" предусматривает системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине и масштабирование middle strike-ударов. Ее задача — усилить давление на врага в тылу и лишить его возможности вести активные штурмовые действия.

По данным Минобороны, цена продвижения для российской армии растет.

Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле — уже 179. Ежемесячно Россия теряет более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных.

За последние месяцы Украина в четыре раза увеличила уничтожение враждебной логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов поставки на оперативной глубине.

Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистика россиян — тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБЗ. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Одним из ключевых факторов этого изменения в Минобороны называют масштабирование middle strike-способностей. По оценке ведомства после отключения Starlink для россиян это стало еще одним элементом технологического преимущества Украины на поле боя.

В рамках первого этапа Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд. грн. непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе eBaly — команды, специализирующиеся на уничтожении врага на оперативной глубине.

Первые подразделения уже получили финансирование, прямые закупки начались.

В рамках второго этапа централизованно запускаются тендеры на закупку крупной партии средств middle strike.

По объяснению Минобороны открытые конкурсы обеспечивают скорость и масштабирование производства, конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков и прозрачность использования государственных средств.