Украина тестирует дешевые ракеты для сбития шахедов — Федоров
Украина по поручению Президента Владимира Зеленского работает над созданием дешевых ракет для перехвата российских дронов Shahed, а отдельные решения уже проходят тестирование.

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает дешевые ракеты для сбития российских дронов Shahed по поручению Президента Владимира Зеленского.
  • Министр обороны Михаил Федоров сообщил о начале тестирования решений, близких к готовности, по ракетам-перехватчикам.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с СМИ.

По задаче Президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, близкие к готовности, и начали их тестировать.

По словам Федорова, Украина планирует масштабировать производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.

Наша задача — масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных «Shahed».

Он проинформировал, что новые ракеты-перехватчики должны усилить защиту критической инфраструктуры наряду с использованием дронов-перехватчиков, подчеркнув, что для реализации этого направления государство предоставляет гранты, расширяет производство и перезапускает набор команд.

