Украина тестирует дешевые ракеты для сбития шахедов — Федоров

Украина по поручению Президента Владимира Зеленского работает над созданием дешевых ракет для перехвата российских дронов Shahed, а отдельные решения уже проходят тестирование.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает дешевые ракеты для сбития российских дронов Shahed по поручению Президента Владимира Зеленского.
- Министр обороны Михаил Федоров сообщил о начале тестирования решений, близких к готовности, по ракетам-перехватчикам.
Украина будет производить дешевые ракеты для перехвата шахедов — Федоров
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с СМИ.
По словам Федорова, Украина планирует масштабировать производство таких ракет в десятки раз и сформировать необходимый запас к осенне-зимнему периоду.
Он проинформировал, что новые ракеты-перехватчики должны усилить защиту критической инфраструктуры наряду с использованием дронов-перехватчиков, подчеркнув, что для реализации этого направления государство предоставляет гранты, расширяет производство и перезапускает набор команд.
