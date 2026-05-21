Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів — Федоров
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів — Федоров

Федоров
Джерело:  Укрінформ

Україна за дорученням Президента Володимира Зеленського працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів Shahed, а окремі рішення вже проходять тестування.

Головні тези:

  • Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських дронів Shahed під керівництвом Президента Зеленського.
  • Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про тестування рішень, близьких до готовності, щодо ракет-перехоплювачів.

Україна вироблятиме дешеві ракети для перехоплення шахедів — Федоров

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.

По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.

Наше завдання — масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних «Shahed».

Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Універсальні наземні станції для дронів на оптоволокні впроваджуємо у ЗСУ — Федоров
Михайло Федоров
станція
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров уперше показав ШІ-турель для перехоплення російських дронів
Михайло Федоров
Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров і Пісторіус дали старт оборонній програмі Brave Germany
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?