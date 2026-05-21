Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів — Федоров

Україна за дорученням Президента Володимира Зеленського працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів Shahed, а окремі рішення вже проходять тестування.

Україна вироблятиме дешеві ракети для перехоплення шахедів — Федоров

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.

По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати. Михайло Федоров Міністр оборони України

За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.

Наше завдання — масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних «Shahed».

Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.