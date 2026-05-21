Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів — Федоров

Україна за дорученням Президента Володимира Зеленського працює над створенням дешевих ракет для перехоплення російських дронів Shahed, а окремі рішення вже проходять тестування.
Головні тези:
- Україна працює над створенням дешевих ракет для збиття російських дронів Shahed під керівництвом Президента Зеленського.
- Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про тестування рішень, близьких до готовності, щодо ракет-перехоплювачів.
Україна вироблятиме дешеві ракети для перехоплення шахедів — Федоров
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з медіа.
За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.
Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.
