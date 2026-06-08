Українські дрони-перехоплювачі здатні вже автономно збивати шахеди РФ — Федоров

Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення Shahed — від запуску дрона до його знищення. Наразі триває процес масштабування перехоплювачів нового покоління.
Головні тези:
- Створена технологія автоматизує 95% процесу перехоплення Shahed, від запуску дрона до його знищення.
- Дрони-перехоплювачі нового покоління масштабуються для забезпечення більш ефективного захисту неба і міст.
Українські дрони-перехоплювачі автономно збивають шахеди
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.
Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах.
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