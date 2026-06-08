Українські дрони-перехоплювачі здатні вже автономно збивати шахеди РФ — Федоров

Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення Shahed — від запуску дрона до його знищення. Наразі триває процес масштабування перехоплювачів нового покоління.

Українські дрони-перехоплювачі автономно збивають шахеди

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині. Михайло Федоров Міністр оборони України

Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Поширити

Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах.