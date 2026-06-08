Українські дрони-перехоплювачі здатні вже автономно збивати шахеди РФ — Федоров
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські дрони-перехоплювачі здатні вже автономно збивати шахеди РФ — Федоров

Михайло Федоров
Федоров
Read in English

Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення Shahed — від запуску дрона до його знищення. Наразі триває процес масштабування перехоплювачів нового покоління.

Головні тези:

  • Створена технологія автоматизує 95% процесу перехоплення Shahed, від запуску дрона до його знищення.
  • Дрони-перехоплювачі нового покоління масштабуються для забезпечення більш ефективного захисту неба і міст.

Українські дрони-перехоплювачі автономно збивають шахеди

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed. Розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Завдяки підтримці Brave1 виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік. Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста.

Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Логістичний локдаун. Україна масштабує middle strike-удари по російському тилу — Федоров
Михайло Федоров
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України ліквідували понад 31,5 тис окупантів у травні — Федоров
Михайло Федоров
втрати
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна масштабує антидроновий захист прифронтової логістики — Федоров
Михайло Федоров
сітки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?