Україна масштабує антидроновий захист прифронтової логістики — Федоров

В Україні масштабують антидроновий захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Від початку року безпечними зробили вже понад 820 кілометрів автошляхів.
Головні тези:
- Україна активно розвиває антидроновий захист для прифронтової логістики.
- Заходи на масштабування антидронового захисту є важливим етапом у покращенні безпеки на фронті.
Україна продовжує масштабувати захист логістики прифронтових регіонів
Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. За словами міністра, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів.
Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій.
Паралельно з цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останній місяць було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг.
Кожен захищений кілометр - безпечна логістика й збережені життя, - наголосив очільник Міноборони.
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