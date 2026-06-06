Украина масштабирует антидроновую защиту прифронтовой логистики — Федоров

В Украине масштабируют антидроновую защиту логистических маршрутов в прифронтовых регионах. С начала года безопасными сделали уже более 820 км автодорог.
Главные тезисы
- Украина улучшает безопасность логистических маршрутов в прифронтовых регионах путем масштабирования антидроновой защиты.
- За начало года более 820 км автодорог сделаны безопасными благодаря усилиям специалистов.
Украина продолжает масштабировать защиту логистики прифронтовых регионов
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров. По словам министра, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 километров антидроновой защиты для логистических маршрутов.
Кроме того, на поврежденных участках дорог удалось восстановить около 38 километров защитных конструкций.
Параллельно с этим в прифронтовых областях ведутся ремонтные работы на автодорогах. В частности, за последний месяц было восстановлено 115,5 км автомобильных дорог.
Каждый защищенный километр — безопасная логистика и сохраненные жизни, — подчеркнул глава Минобороны.
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