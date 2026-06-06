Украина масштабирует антидроновую защиту прифронтовой логистики — Федоров
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина масштабирует антидроновую защиту прифронтовой логистики — Федоров

Михаил Федоров
логистика
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В Украине масштабируют антидроновую защиту логистических маршрутов в прифронтовых регионах. С начала года безопасными сделали уже более 820 км автодорог.

Главные тезисы

  • Украина улучшает безопасность логистических маршрутов в прифронтовых регионах путем масштабирования антидроновой защиты.
  • За начало года более 820 км автодорог сделаны безопасными благодаря усилиям специалистов.

Украина продолжает масштабировать защиту логистики прифронтовых регионов

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров. По словам министра, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 километров антидроновой защиты для логистических маршрутов.

Кроме того, на поврежденных участках дорог удалось восстановить около 38 километров защитных конструкций.

Параллельно с этим в прифронтовых областях ведутся ремонтные работы на автодорогах. В частности, за последний месяц было восстановлено 115,5 км автомобильных дорог.

Как отметил Федоров, масштабирование защитных систем имеет критическое значение для фронта. Это позволяет обеспечить устойчивую логистику и быструю поставку необходимых ресурсов на передовую, безопасную эвакуацию раненых украинских военнослужащих, защищенное передвижение сил обороны в условиях постоянной угрозы ударов вражескими беспилотниками.

Каждый защищенный километр — безопасная логистика и сохраненные жизни, — подчеркнул глава Минобороны.

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