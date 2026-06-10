Новый "Рамштайн". Федоров объявил приоритетные вопросы

Министр обороны Михаил Федоров во время телефонных переговоров с немецким коллегой Борисом Писториусом обсудил приоритетные направления поддержки Украины в преддверии очередного заседания в формате "Рамштайн".

Федоров и Писториус согласовали приоритеты перед "Рамштайном"

Как отметил министр обороны, на этот раз в центре внимания будут:

ракеты PAC-3 для Patriot через механизм JUMPSTART;

дополнительные взносы в PURL;

артиллерийские боеприпасы повышенной дальности внутри Чешской инициативы;

FPV-дроны на оптоволокне и middle strike украинского производства.

Федоров подтвердил, что также обсудил с Писториусом ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, развитие антибаллистических способностей и дальнейшую поддержку технологических решений, уже доказавших свою эффективность на поле боя.

Кроме того, рассматривались сценарии направить уже анонсированное партнерами финансирование на наиболее критические нужды Сил обороны.

Благодарен Германии за лидерство, системную поддержку Украины и готовность работать над решениями, которые уже сегодня помогают усиливать нашу оборону. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Как удалось узнать журналистам, новое заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 18 июня 2026 года.