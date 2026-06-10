Новий "Рамштайн". Федоров оголосив пріоритетні питання
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий "Рамштайн". Федоров оголосив пріоритетні питання

Михайло Федоров
Федоров
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Міністр оборони Михайло Федоров під час телефонних перемовин з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив пріоритетні напрями підтримки України напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Головні тези:

  • Нове засідання заплановане на 18 червня 2026 року.
  • Міністри детально обговорили розвиток антибалістичних спроможностей України.

Федоров і Пісторіус узгодили пріоритети перед "Рамштайном"

Як зазначив міністр оборони, цього разу у центрі уваги будуть:

  • ракети PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART;

  • додаткові внески в PURL;

  • артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

  • FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

Федоров підтвердив, що також обговорив із Пісторіусом пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою.

Окрім того, розглянуті сценарії спрямувати вже анонсоване партнерами фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони.

Вдячний Німеччині за лідерство, системну підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати нашу оборону.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Як вдалося дізнатися журналістам, нове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 18 червня 2026 року.

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