Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону

10 червня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік. Цей документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,5 трлн грн.

Видатки на безпеку й оборони України зростуть

Про це заявив народний обранець Ярослав Железняк.

Свої голоси за цей законопроєкт проголосували 242 нардепи.

Ключове джерело додаткових коштів це 45 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, з яких 31,8 млрд євро мають піти на оборону й безпеку.

Із додаткових оборонних видатків 1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн — у резерв сектору безпеки й оборони. Поширити

Окрім того, наголошується, що зміни також передбачають 40 млрд грн на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення.

Ще 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.