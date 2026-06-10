ЗСУ звітують про ураження танкера тіньового флоту РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ звітують про ураження танкера тіньового флоту РФ

Генштаб ЗСУ
танкер РФ

10 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що під новий удар українських воїнів потрапив танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Вдалося влучно уразити гвинто-рульову групу ворожого судна.

Головні тези:

  • Також завдяки дорозвідці підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області РФ.
  • Ба більше, зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

Нові діпстрайки СОУ 9-10 червня — які результати

Танкер WEST Horizon використовується у схемах тіньового флоту російської федерації для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Окрім того, вказано, що у російській республіці Чувашія під удар українських воїнів знову потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".

Цю операцію успішно провели бійці Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

Були використані ракети FP-5 "Фламінго" українського виробництва — вони подолали відстань у понад 900 км.

Що важливо розуміти, йдеться про ураженняворожого підприємства, яке є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння РФ.

Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб.

Ще однією ціллю для СОУ минулої ночі був НПЗ "Куйбишевський" у місті Самара. Після атаки на його території спалахнула масштабна пожежа.

Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи. Щорічний обсяг переробки сягає 3,7 млн тонн нафти.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора.

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