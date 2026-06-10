ЗСУ звітують про ураження танкера тіньового флоту РФ

10 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що під новий удар українських воїнів потрапив танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Вдалося влучно уразити гвинто-рульову групу ворожого судна.
Головні тези:
- Також завдяки дорозвідці підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області РФ.
- Ба більше, зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.
Нові діпстрайки СОУ 9-10 червня — які результати
Окрім того, вказано, що у російській республіці Чувашія під удар українських воїнів знову потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".
Цю операцію успішно провели бійці Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
Були використані ракети FP-5 "Фламінго" українського виробництва — вони подолали відстань у понад 900 км.
Що важливо розуміти, йдеться про ураженняворожого підприємства, яке є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння РФ.
Ще однією ціллю для СОУ минулої ночі був НПЗ "Куйбишевський" у місті Самара. Після атаки на його території спалахнула масштабна пожежа.
Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи. Щорічний обсяг переробки сягає 3,7 млн тонн нафти.
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