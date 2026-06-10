ЗСУ звітують про ураження танкера тіньового флоту РФ

10 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що під новий удар українських воїнів потрапив танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Вдалося влучно уразити гвинто-рульову групу ворожого судна.

Нові діпстрайки СОУ 9-10 червня — які результати

Танкер WEST Horizon використовується у схемах тіньового флоту російської федерації для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень, — наголошує Генштаб ЗСУ. Поширити

Окрім того, вказано, що у російській республіці Чувашія під удар українських воїнів знову потрапив завод "ВНИИР-Прогресс".

Цю операцію успішно провели бійці Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

Були використані ракети FP-5 "Фламінго" українського виробництва — вони подолали відстань у понад 900 км.

Що важливо розуміти, йдеться про ураженняворожого підприємства, яке є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння РФ.

Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб. Поширити

Ще однією ціллю для СОУ минулої ночі був НПЗ "Куйбишевський" у місті Самара. Після атаки на його території спалахнула масштабна пожежа.

Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи. Щорічний обсяг переробки сягає 3,7 млн тонн нафти.