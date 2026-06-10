ВСУ заявили о поражении танкера теневого флота РФ

10 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что под новый удар украинских воинов попал танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Удалось метко поразить винто-рулевую группу вражеского судна.

Новые дипстрайки СОУ 9-10 июня — какие результаты

Танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота российской федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений, — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что в российской республике Чувашия под удар украинских воинов снова попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Эту операцию успешно провели бойцы Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

Были использованы ракеты FP-5 "Фламинго" украинского производства — они преодолели более чем 900 км.

Что важно понимать, речь идет о поражении вражеского предприятия, являющегося одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения РФ.

Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб. Поделиться

Еще одной целью для СОУ минувшей ночью был НПЗ "Куйбышевский" в городе Самара. После атаки на его территории вспыхнул масштабный пожар.

Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы. Ежегодный объем переработки составляет 3,7 млн тонн нефти.