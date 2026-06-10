ВСУ заявили о поражении танкера теневого флота РФ

10 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что под новый удар украинских воинов попал танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Удалось метко поразить винто-рулевую группу вражеского судна.
Главные тезисы
- Также, благодаря доразведке, подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области РФ.
- Более того, зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.
Новые дипстрайки СОУ 9-10 июня — какие результаты
Кроме того, указано, что в российской республике Чувашия под удар украинских воинов снова попал завод "ВНИИР-Прогресс".
Эту операцию успешно провели бойцы Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
Были использованы ракеты FP-5 "Фламинго" украинского производства — они преодолели более чем 900 км.
Что важно понимать, речь идет о поражении вражеского предприятия, являющегося одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения РФ.
Еще одной целью для СОУ минувшей ночью был НПЗ "Куйбышевский" в городе Самара. После атаки на его территории вспыхнул масштабный пожар.
Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы. Ежегодный объем переработки составляет 3,7 млн тонн нефти.
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