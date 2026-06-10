ВСУ заявили о поражении танкера теневого флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ заявили о поражении танкера теневого флота РФ

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки СОУ 9-10 июня - какие результаты
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10 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что под новый удар украинских воинов попал танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря. Удалось метко поразить винто-рулевую группу вражеского судна.

Главные тезисы

  • Также, благодаря доразведке, подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области РФ.
  • Более того, зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

Новые дипстрайки СОУ 9-10 июня — какие результаты

Танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота российской федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений, — отмечает Генштаб ВСУ.

Кроме того, указано, что в российской республике Чувашия под удар украинских воинов снова попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Эту операцию успешно провели бойцы Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

Были использованы ракеты FP-5 "Фламинго" украинского производства — они преодолели более чем 900 км.

Что важно понимать, речь идет о поражении вражеского предприятия, являющегося одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения РФ.

Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", используемые в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

Еще одной целью для СОУ минувшей ночью был НПЗ "Куйбышевский" в городе Самара. После атаки на его территории вспыхнул масштабный пожар.

Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы. Ежегодный объем переработки составляет 3,7 млн тонн нефти.

Предприятие производит бензин, дизельное горючее, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

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