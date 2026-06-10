Зеленский показал удар FP-5 Flamingo по военному заводу в Чебоксарах

10 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины провели ряд успешных операций для ослабления армии РФ. В этот раз под удары попали вражеский НПЗ, военный завод и еще 2 объекта нефтяной инфраструктуры на территории противника.