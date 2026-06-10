Зеленский показал удар FP-5 Flamingo по военному заводу в Чебоксарах
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал удар FP-5 Flamingo по военному заводу в Чебоксарах

Владимир Зеленский
Зеленский отчитался о новых успешных ударах СОУ
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10 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины провели ряд успешных операций для ослабления армии РФ. В этот раз под удары попали вражеский НПЗ, военный завод и еще 2 объекта нефтяной инфраструктуры на территории противника.

Главные тезисы

  • Новые операции реализовали воины ВСУ, ССО, ССС и ГУР.
  • Украинские дроны и ракеты смогли преодалеть сотни километров для поражения вражеских целей.

Зеленский отчитался о новых успешных ударах СОУ

По словам главы государства, Силы обороны продолжают активно применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли противника.

В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, обеспечивающий армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, украинский лидер официально подтвердил факт успешного поражения нефтеперерабатывающего завода “Куйбышевский”.

Что важно понимать, он расположен в Самарском регионе, то есть на расстоянии более 900 километров от линии фронта.

Владимир Зеленский выразил благодарность воинам ССО, СБС и ГУР за новые успешные дипстрайки.

Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 км. Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины! — подчеркнул президент.

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