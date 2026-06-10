Россия массированно атакует Харьков дронами — 7 пострадавших

С утра 10 июня в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах Харькова раздаются громкие взрывы — российские захватчики наносят удары по городу. По состоянию на 11:22 известно о семи потерпевших гражданских.

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О последствиях нового воздушного нападения России на город рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Начиная с 9:00 утра зафиксировано попадание российских БпЛА в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах города. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По его словам, 40-летний мужчина и женщины 38 и 76 лет подверглись острой реакции на стресс в Немышлянском районе — российский дрон ударил по автомобилю. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, указано, что вражеский БпЛА атаковал автомобиль в Киевском районе — никто не пострадал.

Впоследствии стало известно о пожаре на первом этаже жилого дома в Индустриальном районе — там уже работают подразделения ГСЧС, тушат огонь.

Пострадали три женщины: 23, 27 и 77 лет. Бригады медиков на месте оказывают необходимую помощь, — добавил Синегубов. Поделиться

Он также подчеркнул, что угроза с воздуха сохраняется до сих пор, поэтому призвал гражданских пока не покидать укрытие.