Россия массированно атакует Харьков дронами — 7 пострадавших

С утра 10 июня в Немышлянском, Киевском, Шевченковском, Индустриальном районах Харькова раздаются громкие взрывы — российские захватчики наносят удары по городу. По состоянию на 11:22 известно о семи потерпевших гражданских.
Главные тезисы
- В течение ночи враг активно терроризировал разные районы Харькова.
- Тогда местные власти известили о 5 раненых людях.
Атака РФ на Харьков 7 июня — что известно
О последствиях нового воздушного нападения России на город рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По его словам, 40-летний мужчина и женщины 38 и 76 лет подверглись острой реакции на стресс в Немышлянском районе — российский дрон ударил по автомобилю. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме того, указано, что вражеский БпЛА атаковал автомобиль в Киевском районе — никто не пострадал.
Впоследствии стало известно о пожаре на первом этаже жилого дома в Индустриальном районе — там уже работают подразделения ГСЧС, тушат огонь.
Он также подчеркнул, что угроза с воздуха сохраняется до сих пор, поэтому призвал гражданских пока не покидать укрытие.
Уже в 11:22 стало известно, что в Индустриальном районе 57-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
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