Авиация Украины поразила 6 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация Украины поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2026 года
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Генштаб ВСУ отчитывается, что 9 июня авиация Сил обороны Украины атаковала две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1568 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 234 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 377 510 (+1 190) человек

  • танков — 12 004 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 717 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 43 713 (+74) ед.

  • РСЗО — 1 857 (+6) ед.

  • средств ПВО — 1414 (+3) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1619 (+5) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2 204) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 105172 (+376) ед.

  • специальной техники — 4 267 (+4) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и произвел 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.

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