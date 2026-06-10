Авиация Украины поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 9 июня авиация Сил обороны Украины атаковала две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1568 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 234 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 10 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 377 510 (+1 190) человек
танков — 12 004 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 717 (+7) ед.
артиллерийских систем — 43 713 (+74) ед.
РСЗО — 1 857 (+6) ед.
средств ПВО — 1414 (+3) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1619 (+5) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 340 531 (+2 204) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 105172 (+376) ед.
специальной техники — 4 267 (+4) ед.
Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и произвел 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня.
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