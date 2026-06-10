Авиация Украины поразила 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 9 июня авиация Сил обороны Украины атаковала две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один важный объект российских захватчиков.