Россия нанесла удары по Харькову, Одессе и Запорожью — 18 пострадавших

За прошедшие сутки и ночью российские захватчики продолжали терроризировать сотни украинских населенных пунктов в разных регионах Украины. По состоянию на утро известно о 5 пострадавших в Харькове, 3 раненых гражданских в Одессе и еще 10 пострадавших в Запорожье.

Атаки РФ на Харьков, Одессу и Запорожье — какие последствия

Около 20 ударов враг нанес по Холодногорскому району Харькова ночью 10 июня — начались пожары.

Впоследствии местные власти подтвердили атаки россиян на Киевский и Шевченковский районы города.

Уже утром армия РФ нанесла еще 26 ударов БпЛА по Харькову — снова по Холодногорскому району.

Уже сейчас известно о 5 пострадавших в городе.

В ночь на среду, 10 июня, Одесса подверглась очередной атаке врага, в результате чего зафиксированы попадания в два жилых дома.

Согласно последним данным, выгорела квартира, пострадали женщина и двое детей. У несовершеннолетних диагностирована острая реакция на стресс.

Фото: Одесская МВА

Также сообщается, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 817 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району пострадали 10 местных жителей.