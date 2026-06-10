Россия нанесла удары по Харькову, Одессе и Запорожью — 18 пострадавших

За прошедшие сутки и ночью российские захватчики продолжали терроризировать сотни украинских населенных пунктов в разных регионах Украины. По состоянию на утро известно о 5 пострадавших в Харькове, 3 раненых гражданских в Одессе и еще 10 пострадавших в Запорожье.
Главные тезисы
- В Харькове под удары врага попали 3 разных района.
- Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Воздвижовке.
Атаки РФ на Харьков, Одессу и Запорожье — какие последствия
Около 20 ударов враг нанес по Холодногорскому району Харькова ночью 10 июня — начались пожары.
Впоследствии местные власти подтвердили атаки россиян на Киевский и Шевченковский районы города.
Уже утром армия РФ нанесла еще 26 ударов БпЛА по Харькову — снова по Холодногорскому району.
Уже сейчас известно о 5 пострадавших в городе.
В ночь на среду, 10 июня, Одесса подверглась очередной атаке врага, в результате чего зафиксированы попадания в два жилых дома.
Согласно последним данным, выгорела квартира, пострадали женщина и двое детей. У несовершеннолетних диагностирована острая реакция на стресс.
Также сообщается, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 817 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.
В результате атак по Запорожью и Запорожскому району пострадали 10 местных жителей.
Кроме того, местные власти получили 73 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
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