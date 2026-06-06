Все больше британских чиновников и экспертов склоняются к мнению, что Россия сознательно усиливает давление на Великобританию, возможно, готовясь к более серьезной скалации. С предупреждениями выступили бывший начальник штаба обороны страны Лорд Пич и глава Комитета национальной стойкости Палаты лордов баронесса Кассинс.

Великобритания не готова к столкновению с Россией

По словам Лорда Пича, официальный Лондон должен признать уязвимости британской критической инфраструктуры, а в первую очередь подводных кабелей.

Что важно понимать, именно они обеспечивают интернет-связь, финансовые операции и обмен данными.

Бывший начальник штаба обороны страны обращает внимание на то, что Россия является непосредственной угрозой для стабильности страны.

Тот факт, что Россия намерена нанести нам вред — будь то экономические срывы или другие методы — доказательства очевидны, — подчеркнул он. Поделиться

Своими данными также поделилась глава Комитета национальной стойкости Палаты лордов баронесса Кассинс.

Она четка дала понять, что Британия уже находится под шквалом российских атак, а в дальнейшем ситуация может только ухудшаться.