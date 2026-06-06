"Это уже происходит". В Британии бьют тревогу из-за планов Путина

Все больше британских чиновников и экспертов склоняются к мнению, что Россия сознательно усиливает давление на Великобританию, возможно, готовясь к более серьезной скалации. С предупреждениями выступили бывший начальник штаба обороны страны Лорд Пич и глава Комитета национальной стойкости Палаты лордов баронесса Кассинс.
Главные тезисы
- По мнению экспертов, Великобритания может быть не готова к сценариям масштабных кризисов.
- Массовые отключения электроэнергии или перебои в работе базовой инфраструктуры могут стать для нее настоящей катастрофой.
Великобритания не готова к столкновению с Россией
По словам Лорда Пича, официальный Лондон должен признать уязвимости британской критической инфраструктуры, а в первую очередь подводных кабелей.
Что важно понимать, именно они обеспечивают интернет-связь, финансовые операции и обмен данными.
Бывший начальник штаба обороны страны обращает внимание на то, что Россия является непосредственной угрозой для стабильности страны.
Своими данными также поделилась глава Комитета национальной стойкости Палаты лордов баронесса Кассинс.
Она четка дала понять, что Британия уже находится под шквалом российских атак, а в дальнейшем ситуация может только ухудшаться.
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