"Це вже відбувається". У Британії б'ють на сполох через плани Путіна

Дедалі більше британських посадовців та експертів схиляються до думки, що Росія свідомо посилює тиск на Велику Британію, можливо, готуючись до серйознішої скалації. З попередженнями виступили колишній начальник штабу оборони країни Лорд Піч та очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.
Головні тези:
- На думку експертів, Британія може бути не готова до сценаріїв масштабних криз.
- Масові відключення електроенергії або перебоями в роботі базової інфраструктури можуть стати для неї справжньою катастрофою.
Британія не готова до зіткнення з Росією
За словами Лорда Піча, офіційний Лондон має визнати вразливості британської критичної інфраструктури, а насамперед підводних кабелів.
Що важливо розуміти, саме вони забезпечують інтернет-зв’язок, фінансові операції та обмін даними.
Колишній начальник штабу оборони країни звертає увагу на те, що Росія є безпосередньою загрозою для стабільності країни.
Своїми даними також поділилася очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.
Вона чітко дала зрозуміти, що Британія вже знаходиться під шквалом російських атак, а надалі ситуація може лише погіршуватися.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-