"Це вже відбувається". У Британії б'ють на сполох через плани Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це вже відбувається". У Британії б'ють на сполох через плани Путіна

Путін
Джерело:  The Independent

Дедалі більше британських посадовців та експертів схиляються до думки, що Росія свідомо посилює тиск на Велику Британію, можливо, готуючись до серйознішої скалації. З попередженнями виступили колишній начальник штабу оборони країни Лорд Піч та очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.

Головні тези:

  • На думку експертів, Британія може бути не готова до сценаріїв масштабних криз.
  • Масові відключення електроенергії або перебоями в роботі базової інфраструктури можуть стати для неї справжньою катастрофою.

Британія не готова до зіткнення з Росією

За словами Лорда Піча, офіційний Лондон має визнати вразливості британської критичної інфраструктури, а насамперед підводних кабелів.

Що важливо розуміти, саме вони забезпечують інтернет-зв’язок, фінансові операції та обмін даними.

Колишній начальник штабу оборони країни звертає увагу на те, що Росія є безпосередньою загрозою для стабільності країни.

Той факт, що Росія має намір завдати нам шкоди — чи то економічні зриви, чи інші методи — докази очевидні, — наголосив він.

Своїми даними також поділилася очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.

Вона чітко дала зрозуміти, що Британія вже знаходиться під шквалом російських атак, а надалі ситуація може лише погіршуватися.

Це не питання "що якби". Це вже відбувається. Ми щодня зазнаємо кібератак, — заявила Кассінс, також згадавши про діяльність так званих проксі-структур, пов’язаних із Росією та Іраном.

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