Дедалі більше британських посадовців та експертів схиляються до думки, що Росія свідомо посилює тиск на Велику Британію, можливо, готуючись до серйознішої скалації. З попередженнями виступили колишній начальник штабу оборони країни Лорд Піч та очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.

Британія не готова до зіткнення з Росією

За словами Лорда Піча, офіційний Лондон має визнати вразливості британської критичної інфраструктури, а насамперед підводних кабелів.

Що важливо розуміти, саме вони забезпечують інтернет-зв’язок, фінансові операції та обмін даними.

Колишній начальник штабу оборони країни звертає увагу на те, що Росія є безпосередньою загрозою для стабільності країни.

Той факт, що Росія має намір завдати нам шкоди — чи то економічні зриви, чи інші методи — докази очевидні, — наголосив він. Поширити

Своїми даними також поділилася очільниця Комітету національної стійкості Палати лордів баронеса Кассінс.

Вона чітко дала зрозуміти, що Британія вже знаходиться під шквалом російських атак, а надалі ситуація може лише погіршуватися.