Генштаб Франції заявив про перехоплення 6 російських літаків — відео
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Генштаб Франції заявив про перехоплення 6 російських літаків — відео

Rafale 2
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Джерело:  online.ua

2 червня французькі винищувачі Rafale 2 перехопили одразу шість російських літаків. Варто зазначити, що ця операція відбувалася в балтійському повітряному просторі.

Головні тези:

  • Rafale — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
  • Він залучений до патрулювання повітряного простору країн НАТО.

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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил Франції.

Там офіційно підтвердили, що йдеться про російські винищувачі Су-35С, Су-34 та Су-24, військово-транспортний літак Ил-76, а також літаки спостереження Ан-12 та Ан-30.

Також Генштаб ЗС Франції показав підйом двох літаків Rafale 71-го загону патрулювання повітряного простору Балтії, що базується в Шяуляї (Литва), для супроводу літаків, що діють у зоні відповідальності Балтії.

Візуальна ідентифікація літаків: три винищувачі (Су-35, Су-34 та Су-24), один транспортний літак Іл-76 та два розвідувальні літаки (Ан-12 та Ан-30), — йдеться в офіційній заяві французьких військових.

За їхніми словами, розвиток ситуації контролювали пілоти без подальшої ескалації.

У межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії,літаки Rafale забезпечують щоденне спостереження та захист повітряного простору Балтії разом зі своїми союзниками.

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