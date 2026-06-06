Генштаб Франції заявив про перехоплення 6 російських літаків — відео

2 червня французькі винищувачі Rafale 2 перехопили одразу шість російських літаків. Варто зазначити, що ця операція відбувалася в балтійському повітряному просторі.
Головні тези:
- Rafale — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
- Він залучений до патрулювання повітряного простору країн НАТО.
Росія продовжує провокувати НАТО
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил Франції.
Там офіційно підтвердили, що йдеться про російські винищувачі Су-35С, Су-34 та Су-24, військово-транспортний літак Ил-76, а також літаки спостереження Ан-12 та Ан-30.
Також Генштаб ЗС Франції показав підйом двох літаків Rafale 71-го загону патрулювання повітряного простору Балтії, що базується в Шяуляї (Литва), для супроводу літаків, що діють у зоні відповідальності Балтії.
За їхніми словами, розвиток ситуації контролювали пілоти без подальшої ескалації.
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