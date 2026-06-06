Сирський наказав збільшити забезпечення військ на Півдні

6 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ознайомився з роботою підрозділів, які тримають оборону на напрямках Південної операційної зони. Він доручив надати їм додаткове забезпечення технічними засобами та боєприпасами.
Головні тези:
- Цього разу Сирський зустрівся із командувачем СБС майором Робертом Бровді.
- У центрі їхньої уваги були актуальні питання розвитку та застосування безпілотних систем.
Що відбувається в Південній операційній зоні
За словами головкома, на цій ділянці фронту ворог не припиняє активно нарощувати зусилля.
Що важливо розуміти, нна Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців.
Приблизно стільки ж солдатів сконцентровано на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.
Сирський звертає увагу на те, що ситуація залишається динамічною, адже до активних дій вдаються як російські загарбники, так і українські захисники.
За словами головкома, він підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках.
Ба більше, Сирський наказав додатково забезпечити підроздіи необхідними технічними засобами та боєприпасами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-