Зеленський показав ураження арсеналів ВМФ РФ і бази в Кронштадті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський показав ураження арсеналів ВМФ РФ і бази в Кронштадті

Володимир Зеленський
Зеленський показав наслідки “бавовни” у Росії

6 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по військових цілях у різних регіонах країни-агресорки Росії. Гучні вибухи знову гриміли в регіоні Петербурга.

Головні тези:

  • Нові успішні операції здійснили ЗСУ, СБУ та ГУР.
  • За словами Зеленського, українські дронові та ракетні атаки будуть тривати, поки Путін не згодиться завершити війну.

Зеленський показав наслідки “бавовни” у Росії

Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що протяго минулої ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга.

Таким чином вони могли дібратися до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті.

Окрім того, безпілотники пролетіли близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону та завдали потужних ударів по нмісцевій нафтобазі.

Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність, — наголосив Володимир Зеленський.

Окрім того, наголошується, що після нічних уражень у тимчасово окупованому Маріуполі продовжується пожежа в районі порту.

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