Зеленський показав ураження арсеналів ВМФ РФ і бази в Кронштадті

6 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі Сили оборони України завдали потужних ударів по військових цілях у різних регіонах країни-агресорки Росії. Гучні вибухи знову гриміли в регіоні Петербурга.
Головні тези:
- Нові успішні операції здійснили ЗСУ, СБУ та ГУР.
- За словами Зеленського, українські дронові та ракетні атаки будуть тривати, поки Путін не згодиться завершити війну.
Зеленський показав наслідки “бавовни” у Росії
На цьому тлі глава держави офіційно підтвердив, що протяго минулої ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга.
Таким чином вони могли дібратися до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті.
Окрім того, безпілотники пролетіли близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону та завдали потужних ударів по нмісцевій нафтобазі.
Окрім того, наголошується, що після нічних уражень у тимчасово окупованому Маріуполі продовжується пожежа в районі порту.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-