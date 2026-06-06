Зеленский показал поражение арсеналов ВМФ РФ и базы в Кронштадте

6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли мощные удары по военным целям в разных регионах страны-агрессорки России. Громкие взрывы снова гремели в регионе Петербурга.
Главные тезисы
- Новые успешные операции совершили ВСУ, СБУ и ГУР.
- По словам Зеленского, украинские дроновые и ракетные атаки будут продолжаться, пока Путин не согласится завершить войну.
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На этом фоне глава государства официально подтвердил, что в минувшую ночь украинские дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга.
Таким образом, они могли добраться до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.
Кроме того, беспилотники пролетели около 500 километров в Краснодарский регион и нанесли мощные удары по местной нефтебазе.
Кроме того, отмечается, что после ночных поражений во временно оккупированном Мариуполе продолжается пожар в районе порта.
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