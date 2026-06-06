Зеленский показал поражение арсеналов ВМФ РФ и базы в Кронштадте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал поражение арсеналов ВМФ РФ и базы в Кронштадте

Владимир Зеленский
Зеленский показал последствия "бавовны" в России
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6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли мощные удары по военным целям в разных регионах страны-агрессорки России. Громкие взрывы снова гремели в регионе Петербурга.

Главные тезисы

  • Новые успешные операции совершили ВСУ, СБУ и ГУР.
  • По словам Зеленского, украинские дроновые и ракетные атаки будут продолжаться, пока Путин не согласится завершить войну.

Зеленский показал последствия "бавовны" в России

Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Потому работают украинские санкции за эту агрессию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что в минувшую ночь украинские дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга.

Таким образом, они могли добраться до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.

Кроме того, беспилотники пролетели около 500 километров в Краснодарский регион и нанесли мощные удары по местной нефтебазе.

Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Благодарю наших воинов за меткость, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, отмечается, что после ночных поражений во временно оккупированном Мариуполе продолжается пожар в районе порта.

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