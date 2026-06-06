Зеленский показал поражение арсеналов ВМФ РФ и базы в Кронштадте

6 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в минувшую ночь Силы обороны Украины нанесли мощные удары по военным целям в разных регионах страны-агрессорки России. Громкие взрывы снова гремели в регионе Петербурга.

Зеленский показал последствия "бавовны" в России

Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Потому работают украинские санкции за эту агрессию. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства официально подтвердил, что в минувшую ночь украинские дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга.

Таким образом, они могли добраться до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.

Кроме того, беспилотники пролетели около 500 километров в Краснодарский регион и нанесли мощные удары по местной нефтебазе.

Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Благодарю наших воинов за меткость, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Кроме того, отмечается, что после ночных поражений во временно оккупированном Мариуполе продолжается пожар в районе порта.