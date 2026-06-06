Сырский приказал увеличить обеспечение войск на Юге

6 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ознакомился с работой подразделений, которые держат оборону на направлениях Южной операционной зоны. Он поручил предоставить им дополнительное снабжение техническими средствами и боеприпасами.

Что происходит в Южной операционной зоне

По словам главкома, на этом участке фронта враг не перестает активно наращивать усилия.

Что важно понимать, на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих.

Приблизительно столько же солдат сконцентрировано на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Сырский обращает внимание на то, что ситуация остается динамичной, ведь к активным действиям прибегают как российские захватчики, так и украинские защитники.

На местах работал вместе с командующим группировкой десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей. Обсудили текущую обстановку, результаты выполнения поставленных задач и дальнейшие шаги по усилению наших позиций. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, он поддержал инициативы командиров по активным действиям на определенных направлениях.

Более того, Сырский приказал дополнительно обеспечить подразделения необходимыми техническими средствами и боеприпасами.