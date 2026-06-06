Генштаб Франции заявил о перехвате 6 российских самолетов — видео

2 июня французские истребители Rafale 2 перехватили сразу шесть российских самолетов. Следует отметить, что эта операция происходила в балтийском воздушном пространстве.
Главные тезисы
- Rafale – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения.
- Он привлечен к патрулированию воздушного пространства стран НАТО.
Россия продолжает провоцировать НАТО
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Франции.
Там официально подтвердили, что речь идет о российских истребителях Су-35С, Су-34 и Су-24, военно-транспортном самолете Ил-76, а также самолетах наблюдения Ан-12 и Ан-30.
Также Генштаб ВС Франции показал подъем двух самолетов Rafale 71-го отряда патрулирования базирующегося в Шяуляе (Литва) воздушного пространства Балтии для сопровождения самолетов, действующих в зоне ответственности Балтии.
По их словам, развитие ситуации контролировали пилоты без дальнейшей эскалации.
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