Генштаб Франции заявил о перехвате 6 российских самолетов — видео

2 июня французские истребители Rafale 2 перехватили сразу шесть российских самолетов. Следует отметить, что эта операция происходила в балтийском воздушном пространстве.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Франции.

Там официально подтвердили, что речь идет о российских истребителях Су-35С, Су-34 и Су-24, военно-транспортном самолете Ил-76, а также самолетах наблюдения Ан-12 и Ан-30.

Также Генштаб ВС Франции показал подъем двух самолетов Rafale 71-го отряда патрулирования базирующегося в Шяуляе (Литва) воздушного пространства Балтии для сопровождения самолетов, действующих в зоне ответственности Балтии.

Визуальная идентификация самолетов: три истребителя (Су-35, Су-34 и Су-24), один транспортный самолет Ил-76 и два разведывательных самолета (Ан-12 и Ан-30), — сказано в официальном заявлении французских военных. Поделиться

По их словам, развитие ситуации контролировали пилоты без дальнейшей эскалации.