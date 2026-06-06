СБУ та СОУ уразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу в Усть-Лабінську

Уночі 6 червня воїни “Альфи” СБУ разом із ЗСУ та ГУР МО здійснили нові успішні операції з метою знищення військових і логістичних об’єктів на території Росії. Цього разу під удари потрапили: 15 арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза “Усть-Лабінськ” у Краснодарському краї.
Головні тези:
- Цієї ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга.
- Також вони пролетіли близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі.
Нові діпстрайки СБУ та СОУ 6 червня — які результати
Потужна “бавовна” накрила вночі 15 арсенал ВМФ РФ, внаслідок чого там почалася пожежа та вторинна детонація.
Як пояснили в спецслужбі, на цьому ворожому об’єкті знаходилися ракети та боєприпаси.
Місцеве населення повідомляє у соцмережах, що влада оголосила про евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.
Окрім того, підтверджена пожеда в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.
Вони залученні до забезпечення діяльність корабельного угруповання Росії в Балтійському морі.
У СБУ звертають увагу на те, що разом із СОУ роблять все можливе для послаблення Балтійського флота країни-агресорки.
Потужні атаки були здійснені на ворожі об’єкти, які використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів.
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