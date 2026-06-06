СБУ та СОУ уразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу в Усть-Лабінську
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ та СОУ уразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу в Усть-Лабінську

СБУ
Нові діпстрайки СБУ та СОУ 6 червня - які результати

Уночі 6 червня воїни “Альфи” СБУ разом із ЗСУ та ГУР МО здійснили нові успішні операції з метою знищення військових і логістичних об’єктів на території Росії. Цього разу під удари потрапили: 15 арсенал ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза “Усть-Лабінськ” у Краснодарському краї.

Головні тези:

  • Цієї ночі українські дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга.
  • Також вони пролетіли близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі.

Нові діпстрайки СБУ та СОУ 6 червня — які результати

Потужна “бавовна” накрила вночі 15 арсенал ВМФ РФ, внаслідок чого там почалася пожежа та вторинна детонація.

Як пояснили в спецслужбі, на цьому ворожому об’єкті знаходилися ракети та боєприпаси.

Місцеве населення повідомляє у соцмережах, що влада оголосила про евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Окрім того, підтверджена пожеда в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

Вони залученні до забезпечення діяльність корабельного угруповання Росії в Балтійському морі.

На території нафтобази «Усть-Лабінськ» зафіксовано низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплено щонайменше три резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

У СБУ звертають увагу на те, що разом із СОУ роблять все можливе для послаблення Балтійського флота країни-агресорки.

Потужні атаки були здійснені на ворожі об’єкти, які використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів.

Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості росії діяти в Балтійському регіоні, — пояснили в СБУ.

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